فایده کتاب خوانی چیست؟

آیا رهبر یک کشور باید به اندازه ی یک کتابخانه ی عمومی کتاب داشته باشد؟

رهبران کشورهای موفق و پیشرفته هر کدام چند کتاب دارند و چند کتاب خوانده اند؟

رضا شاه بزرگ که اصلا کتاب و کتابخانه نداشت ایران را به کجا رساند و سدعلی دونگ که در خانه اش کتابخانه مفصل دارد کشور را به چه روزی انداخت؟ رضا شاه و پادشاه فقید جامعه ی بی سواد را باسواد و کتاب خوان کردند یا رهبر کتابدار جمهوری نکبت؟

خواندن کتاب چرا لازم است؟ اگر کتاب درهای جدید و ناشناخته ای بر روی کتابخوان باز می کند فایده اش چیست؟ غیر از این است که کتابخوان بفهمد دنیا چقدر وسیع است و افکار مردم دنیا چقدر با یکدیگر فرق دارد و این باعث شود تا انسان از تعصب دست بردارد و با اندیشه های متفاوت آشنا شود و از آن ها بهره بگیرد؟ آیا سدعلی که کتابخانه اش پر از کتاب های درسی اسلامی و موضوع کتاب هایش پایین تنه و بالا تنه مسلمین و تثبیت حماقت و تعصب و موضوعاتی مثل چجوری خم و راست شدن هنگام نماز و چگونگی غسل و پا گذاشتن به مبال است کتابخانه داشتن اش به او ارزشی بیشتر از یک کارمند کتابخانه ی مذهبی و کتابدار (بر وزن آفتابه دار) مسجد می دهد؟

