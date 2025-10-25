Saturday, Oct 25, 2025

صفحه نخست » بحث شیرین کتاب آقای بهنود!؛ ف. م. سخن

IMG_1422.jpegفایده کتاب خوانی چیست؟
آیا رهبر یک کشور باید به اندازه ی یک کتابخانه ی عمومی کتاب داشته باشد؟
رهبران کشورهای موفق و پیشرفته هر کدام چند کتاب دارند و چند کتاب خوانده اند؟
رضا شاه بزرگ که اصلا کتاب و کتابخانه نداشت ایران را به کجا رساند و سدعلی دونگ که در خانه اش کتابخانه مفصل دارد کشور را به چه روزی انداخت؟ رضا شاه و پادشاه فقید جامعه ی بی سواد را باسواد و کتاب خوان کردند یا رهبر کتابدار جمهوری نکبت؟
خواندن کتاب چرا لازم است؟ اگر کتاب درهای جدید و ناشناخته ای بر روی کتابخوان باز می کند فایده اش چیست؟ غیر از این است که کتابخوان بفهمد دنیا چقدر وسیع است و افکار مردم دنیا چقدر با یکدیگر فرق دارد و این باعث شود تا انسان از تعصب دست بردارد و با اندیشه های متفاوت آشنا شود و از آن ها بهره بگیرد؟ آیا سدعلی که کتابخانه اش پر از کتاب های درسی اسلامی و موضوع کتاب هایش پایین تنه و بالا تنه مسلمین و تثبیت حماقت و تعصب و موضوعاتی مثل چجوری خم و راست شدن هنگام نماز و چگونگی غسل و پا گذاشتن به مبال است کتابخانه داشتن اش به او ارزشی بیشتر از یک کارمند کتابخانه ی مذهبی و کتابدار (بر وزن آفتابه دار) مسجد می دهد؟

با ما همراه باشید....

مطلب بعدی...
french_hostage_banner.jpg
صحبت‌های جنجالی فرانسوی آزادشده از زندان مشهد + هشدار به گردشگران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar25-2.jpg
فوتوشات های سام اصغری و پارتنر جدیدش برای یک برند
daily25.jpg
صحنه هایی از بازی لیلا فروهر در فیلمهای قبل از انقلاب
one25.jpg
تصاویری از فشن شو کلاه های عجیب در دوره قاجار
oholic25.jpg
با همچین مردی برید زیر یک سقف
goftar25.jpg
بابک انصاری و آرام جعفری: عروس و داماد جدید سینمای ایران؟
daily13-1.jpg
تصاویری از تخریب خانه علی شمخانی در حملات اسراییل
goftar11.jpg
حضور خبرساز محمد خاتمی در یک عروسی مختلط
daily24-1.jpg
اکرم محمدی بازیگر ۶۷ سالهٔ سینما و تلویزیون بدون حجاب اجباری

از سایت های دیگر

یک عکس از دوران شاه، شب ژانویه‌ای که ایران جزیرۀ ثبات شد
اختلاف شدیذ دو مقام‌ ارشد نیروهای مسلح بر سر کارآمدی تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی
از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
سه ویژگی که نشان ‌می‌دهد شما و شریک عاطفی‌تان مناسب هم هستید

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پنج چیزی که نباید با چت جی‌پی‌تی در میان بگذارید
oholic24.jpg
اگر برندهای معروف در شهرهای ایران بودند
one24-1.jpg
عکس‌هایی عجیب از زنان «مردانه‌پوش» در دوران قاجار
goftar17.jpg
دلیل کیفیت خواب پایین تر زنان نسبت به مردان مشخص شد
araqchi.jpg
تصاویر مجری لبنانی مصاحبه کننده با عباس عراقچی خبرساز شد
oholic29-1.jpg
چرا زنان مو کوتاه جذابیت بیشتری برای مردان دارند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy