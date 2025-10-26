ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، به هنگام ورود به مالزی در جریان سفر پنجروزه خود به شرق آسیا با رقص گروه خوشآمدگویی برای لحظاتی همراه شد.
او در جریان این سفر به دو کشور ژاپن و کره جنوبی نیز خواهد رفت و در اجلاس آسهآن در کوالالامپور و نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در کره جنوبی شرکت خواهد کرد.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده آمریکا، به هنگام ورود به مالزی در جریان سفر پنجروزه خود به شرق آسیا با رقص گروه خوشآمدگویی برای لحظاتی همراه شد.-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 26, 2025
او در جریان این سفر به دو کشور ژاپن و کره جنوبی نیز خواهد رفت و در اجلاس... pic.twitter.com/JXhkygWuPK
***
داستان همسران شمخانی از حاج خانم آذر تا خانم عارفه