ویدیوهای منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، به هنگام ورود به مالزی در جریان سفر پنج‌روزه خود به شرق آسیا با رقص گروه خوش‌آمد‌گویی برای لحظاتی همراه شد.‌



او در جریان این سفر به دو کشور ژاپن و کره‌ جنوبی نیز خواهد رفت و در اجلاس آسه‌آن در کوالالامپور و نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در کره‌ جنوبی شرکت خواهد کرد.

ویدیوهای منتشر‌شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، به هنگام ورود به مالزی در جریان سفر پنج‌روزه خود به شرق آسیا با رقص گروه خوش‌آمد‌گویی برای لحظاتی همراه شد.‌

او در جریان این سفر به دو کشور ژاپن و کره‌ جنوبی نیز خواهد رفت و در اجلاس... pic.twitter.com/JXhkygWuPK -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 26, 2025

***