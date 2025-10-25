در روزهایی که مقام‌های دولت جمهوری اسلامی با ادعاهای متناوب «گفت‌وگو» و «رسیدن به وفاق» وعده رفع فیلترینگ را به تعویق می‌اندازند و وقت‌کشی می‌کنند، شرکت استارلینک در پی پرتاب ماهواره‌هایی است که دسترسی به اینترنت را بدون سخت‌افزار بر روی تلفن‌های همراه فراهم می‌کند

ایلان ماسک: حدود دو سال دیگر بدون نیاز به اوپراتورهای منطقه ای، گوشی های موبایل مستقیم با استارلینک ارتباط برقرار میکنند. با داشتن یک اکانت استارلینک در هر جای دنیا بدون نیاز به رومینگ به تلفن و اینترنت دسترسی خواهید داشت.

به گفته کارشناسان استارلینک می‌تواند اپراتورهای سنتی تلفن همراه را به چالش بکشد و ساختار قیمت‌گذاری و زیرساخت ارتباطی جهان را تغییر دهد.

ایلان ماسک اعلام کرد که در آینده‌ای نزدیک، کاربران تلفن همراه در سراسر جهان خواهند توانست بدون نیاز به اپراتورهای منطقه‌ای یا رومینگ، مستقیما از طریق شبکه ماهواره‌ای استارلینک (Starlink) به اینترنت و خدمات تلفنی دسترسی پیدا کنند.به گفته ماسک، این قابلیت تا حدود دو سال دیگر در... pic.twitter.com/WX2BTXAkr7 -- independentpersian (@indypersian) October 23, 2025

***

