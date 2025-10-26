Sunday, Oct 26, 2025

صفحه نخست » تماشاگران دروازه‌بان را زدند و مربی استعفا کرد

hamlehfootball2.jpgکتک کاری هواداران با دروازه‌بان داماش

حواشی باخت سنگین تیم فوتبال داماش پس از هجوم لیدر و چند هوادار خشمگین به زمین و درگیری بدنی با بازیکنان و دروازه‌بان این تیم و استعفای سرمربی خبرساز شده است.

دیروز سوم آبان ۱۴۰۴ در پایان مسابقه که در هفته دهم رقابت‌های لیگ یک در استادیوم عضدی رشت برگزار می‌شد، پس از شکست ۵-۱ تیم داماش گیلان مقابل نساجی مازندران و پس از دریافت گل پنجم، یکی از لیدرها و تماشاگران داماش وارد زمین شدند و با لگد دروازه‌بان تیم محبوب خود را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. این لیدر تیم داماش فریاد می‌زد: «وقتی نمی‌توانی دروازه‌بانی کنی، از زمین بیرون برو، من به جایت می‌ایستم!»

علی نظرمحمدی، سرمربی داماش هم در واکنش به شعارهای تند هواداران وارد مشاجره شد و ویدیوهایی از سخنان او در کنفرانس خبری پس از بازی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است که در آن استعفای خود را اعلام می‌‌‌کند. او در میانه بازی دروازه‌بان را تعویض کرده بود. داماش در هفته دهم جام آزادگان با فقط دو امتیاز و ۱۵ گل خورده در قعر جدول است.

