ایران اینترنشنال - رسانههای ایران گزارش دادند با حکم محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، حجتالله قریشی جایگزین محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه شد.
وبسایت خبرآنلاین یکشنبه چهارم آبان این موضوع را گزارش داد و به دنبال آن رسانههای دیگر از جمله کانالهای تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران این خبر را تایید کردند.
در خبرهایی که طی روزهای گذشته در وبسایت خبری سپاه نیوز منتشر شده، از قریشی به عنوان معاون هماهنگکننده سپاه یاد شده، اما این خبر تا یکشنبه به شکل رسمی منتشر نشده بود.
تاکنون مشخص نیست نقدی پس از کنار گذاشته شدن از این پست، چه منصبی گرفته است.
نگاهی به سوابق قریشی
معاون جدید هماهنگکننده سپاه از سال ۱۴۰۲ خورشیدی به عنوان جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی فعالیت داشته است.
قریشی پیش از آن مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران بود.
او مانند سایر فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مقامهای دفاعی جمهوری اسلامی مواضع تندی در برابر اسرائیل داشته است.
قریشی شهریور ۱۴۰۳ و پیش از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل با عنوان «وعده صادق ۲» گفته بود آنچه مسلم است اینکه «ضربه (به اسرائیل) و برخورد مناسب غیرقابل پیشبینی خواهد بود».
او همچنین با دفاع از حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل، آن را «حق مسلم فلسطینیان» دانست.
مرکز اطلاعات و تروریسم اسرائیل اسفند ۱۴۰۳ اسنادی را منتشر کرد که نشان میداد جمهوری اسلامی نقش کلیدی در تامین مالی و هماهنگی حملات هفتم اکتبر حماس به اسرائیل داشت. جمهوری اسلامی، حزبالله و حماس بهصورت مشترک یک طرح جامع برای حمله چند جانبه به اسرائیل تدوین کرده بودند.