جنگ آشکار روحانی و خامنه ای دربرابر جهان
حمله شدید رئیس مجلس و نمایندگان مجلس به حسن روحانی در مجلس، پرده تازهای از جنگ در نظام بر سر جانشینی را عیان کرد. در روزی که قالیباف به نیابت از خامنهای، روحانی را متهم به تخریب رابطه با روسیه کرد و دو نماینده خواستار محاکمه رئیسجمهور پیشین ایران شدند. گزارشی از مجتبا پورمحسن
حمله شدید رئیس مجلس و نمایندگان مجلس به حسن روحانی در مجلس، پرده تازهای از جنگ در نظام بر سر جانشینی را عیان کرد. در روزی که قالیباف به نیابت از خامنهای، روحانی را متهم به تخریب رابطه با روسیه کرد و دو نماینده خواستار محاکمه رئیسجمهور پیشین ایران شدند.-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 26, 2025
گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/zhCzNN9DSH
***