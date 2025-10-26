Sunday, Oct 26, 2025

صفحه نخست » نشانه‌ای از شکاف تازه در حاکمیت بر سر جانشینی

جنگ آشکار روحانی و خامنه ای دربرابر جهان

حمله شدید رئیس مجلس و نمایندگان مجلس به حسن روحانی در مجلس، پرده تازه‌ای از جنگ در نظام بر سر جانشینی را عیان کرد. در روزی که قالیباف به نیابت از خامنه‌ای، روحانی را متهم به تخریب رابطه با روسیه کرد و دو نماینده خواستار محاکمه رئیس‌جمهور پیشین ایران شدند. گزارشی از مجتبا پورمحسن

