ایران اینترنشنال - رسانه‌های عربی گزارش دادند علی حسین نورالدین الموسوی، از فرماندهان حزب‌الله و از اعضای رابط میان این گروه و سپاه پاسداران، در حمله هوایی اسرائیل به منطقه بقاع شرقی لبنان کشته شد.

شبکه العربیه یک‌شنبه چهارم آبان گزارش داد موسوی که در زادگاهش نبی‌شیت در منطقه بقاع هدف حمله پهپادی اسرائیل قرار گرفت، عضو سپاه پاسداران بود.

یک منبع امنیتی به العربیه گفت موسوی در تهران در رشته پزشکی تحصیل کرده بود و از مسئولان نظامی ارشد حزب‌الله در دوران جنگ سوریه به شمار می‌رفت.

بر اساس این گزارش، موسوی پس از سرنگونی حکومت بشار اسد و عقب‌نشینی نیروهای جمهوری اسلامی از خاک سوریه، بار دیگر مسئولیت‌های امنیتی و نظامی در منطقه بقاع لبنان را بر عهده گرفت.

#عاجل 🔸خلال ساعة: جيش الدفاع قضى على تاجر اسلحة في حزب الله والمندوب المحلي للحزب الإرهابي في البياضة



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة البقاع في لبنان وقضى على المدعو علي حسين الموسوي والذي كان يعد مهرب أسلحة في حزب الله حيث عمل الموسوي تاجرًا للأسلحة ومهربًا... pic.twitter.com/yNANgRXz0z -- كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) October 26, 2025







او که به رعایت تدابیر شدید امنیتی شناخته می‌شد، سه ماه پیش نیز هدف سوءقصد قرار گرفت، اما به شکلی معجزه‌آسا جان سالم به در برد تا اینکه در نهایت در حمله جدید اسرائیل کشته شد.

به گزارش العربیه،‌ عملیات ترور او زیر نظر و تحت هدایت مستقیم یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، انجام گرفت.