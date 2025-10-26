Sunday, Oct 26, 2025

صفحه نخست » خنثی‌سازی شبکه ترور سپاه تحت فرماندهی سردار عمار

qodsterror2.jpgموساد اعلام کرد چندین طرح تروریستی جمهوری اسلامی ایران در استرالیا، یونان و آلمان بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ خنثی شده است. به گفته این نهاد، شبکه‌ای به فرماندهی «سردار عمار» از سپاه قدس قصد حمله به اهداف اسرائیلی و یهودی داشت، اما پیش از اجرا متلاشی شد و افشای آن واکنش‌های دیپلماتیک در استرالیا و آلمان را برانگیخت

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

در یکی از مهم‌ترین افشاگری‌های امنیتی سال‌های اخیر، سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) روز یکشنبه بیست و شش اکتبر اعلام کرد که در فاصله سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ چندین طرح تروریستی جمهوری اسلامی ایران در استرالیا، یونان و آلمان خنثی شده‌اند. بنا بر گزارش موساد این طرح‌های تروریستی با همکاری نزدیک سرویس‌های امنیتی این کشورها شناسایی و متوقف شده و چندین نفر از اعضای شبکه‌های مرتبط با آن نیز بازداشت شده‌اند.

نقش مستقیم سپاه قدس

به گفتۀ موساد، این شبکه‌ها زیر نظر سردار عمار، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئول «لشکر یازدهم» تحت فرماندهی اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، فعالیت می‌کرده‌اند. هدف اصلی آنها، به گفته مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل، حمله به شهروندان و مراکز یهودی در کشورهای غربی بوده است.

موساد در بیانیه‌ای که از طریق دفتر نخست‌وزیری اسرائیل منتشر کرد، اعلام نمود که برای نخستین بار جزئیات ساختار عملیاتی این شبکه را فاش می‌کند. در این بیانیه آمده است:«شبکه‌ای که توسط سردار عمار هدایت می‌شد، مسئول مستقیم طرح‌های تروریستی در یونان، استرالیا و آلمان است. این شبکه با استفاده از افراد بومی، مجرمان اجیرشده، ارتباطات رمزگذاری‌شده و تلاش برای پنهان‌کردن ردپای ایران، کوشید تا حملاتی را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی سامان دهد، اما در تمامی موارد پیش از اجرا شناسایی و متلاشی شد.»

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

به گفته موساد، همکاری گسترده با سرویس‌های اطلاعاتی بین‌المللی مانع از وقوع ده‌ها حمله تروریستی تهران شد و جان شمار زیادی از شهروندان را نجات داد.

واکنش‌های دیپلماتیک در استرالیا و آلمان

در پی افشای این طرح‌ها، استرالیا در اقدامی کم‌سابقه احمد صادقی، سفیر ایران در کانبرا، را عنصر نامطلوب خواند و از کشور اخراج کرد. دولت استرالیا هم‌زمان اعلام نمود که در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی است. در آلمان نیز، پس از بازداشت یک تبعۀ دانمارکی به اتهام جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از طریق جمع‌آوری اطلاعات درباره مراکز یهودی یا وابسته به اسرائیل در برلین، وزارت خارجه این کشور سفیر ایران، مجید نیلی احمدآبادی، را احضار کرد و نسبت به تکرار چنین اقداماتی به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.

موساد در بیانیۀ خود یادآور شده است که جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست از «تروریسم نیابتی» به‌عنوان ابزاری برای ضربه زدن به اسرائیل و یهودیان در خارج از خاورمیانه استفاده می‌کند، بی‌آنکه هزینه نظامی یا سیاسی مستقیمی بپردازد. با این حال، خنثی شدن پی‌درپی این عملیات‌ «امکان انکار را از تهران سلب کرده و هزینه‌های دیپلماتیک سنگینی برای آن به بار آورده است».

نمونه‌ای از این الگو در یونان دیده شد: در سال ۲۰۲۴، پلیس آتن چند شهروند ایرانی و افغان را به اتهام تلاش برای آتش‌زدن یک هتل متعلق به بازرگانان اسرائیلی و یک کنیسه در پایتخت بازداشت کرد. سال پیش از آن نیز دو تبعۀ پاکستانی به اتهام برنامه‌ریزی حمله به اهداف اسرائیلی در یونان، تحت هدایت دستگاه‌های امنیتی ایران، بازداشت شده بودند.

به گفته موساد، افشای فعالیت‌های شبکه تحت فرمان سردار عمار، بخشی از یک کارزار بین‌المللی هماهنگ علیه تروریسم دولتی ایران است که هدف آن «محدودسازی میدان عمل جمهوری اسلامی، سلب مصونیت دیپلماتیک از آن و تحمیل هزینه‌های سنگین سیاسی» به تهران است.

در بیانیۀ موساد آمده است:«رژیم ایران سال‌ها کوشیده است با وارد آوردن ضربه به شهروندان بی‌گناه در سراسر جهان و در عین حال حفظ قابلیت انکار، از اسرائیل انتقام بگیرد. امروز این نقاب فرو افتاده است و حکومت ایران دیگر نه امکان انکار دارد، نه از مصونیت در قبال پیامدهای اقدامات خود برخوردار است.»

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

افشای این شبکه تروریستی، تازه‌ترین فصل از رویارویی پنهان میان تهران و تل‌آویو در عرصۀ جهانی است. اگرچه جمهوری اسلامی همواره هرگونه دخالت در این طرح‌ها را انکار کرده، اما سلسله بازداشت‌ها، اخراج دیپلمات‌ها و همکاری فزایندۀ سرویس‌های امنیتی غرب با موساد، نشانۀ افزایش انزوای بین‌المللی ایران در پی گسترش فعالیت‌های مخفی و عملیات برون‌مرزی آن است.

در پایان، موساد تأکید کرده است که همراه با شرکای خود در جهان، به «خنثی‌سازی تهدیدهای حکومت ایران و نیروهای نیابتی‌اش» ادامه خواهد داد تا از امنیت شهروندان اسرائیلی و جوامع یهودی در سراسر جهان دفاع کند.

مطلب بعدی...
hamlehfootball2.jpg
تماشاگران دروازه‌بان را زدند و مربی استعفا کرد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar26-1.jpg
سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد پدرش
gtvlarge.jpg
با اولین شهردار زن آمریکایی ایرانی آشنا شوید
one26.jpg
بزرگداشت فرهاد آییش به همراه رونمایی از کتابش در تالار رودکی
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن
goftar26.jpg
فریبا نادری؛ از شهرت با سریال «ستایش» تا دریافت سیمرغ بلورین
daily24-1.jpg
مادر و دختری که هر دو خواننده بودند
goftar25-2.jpg
فوتوشات های سام اصغری و پارتنر جدیدش برای یک برند
daily25.jpg
صحنه هایی از بازی لیلا فروهر در فیلمهای قبل از انقلاب

از سایت های دیگر

بهترین سرمایه گذاری در کانادا؛ سودآورترین فرصت‌ها
دانستنی عجیب: چرا آسانسورها آینه داخلی دارند؟
تیم مشاوران ساخت و خرید خانه در کانادا
میوه و سبزی که خطر مرگ از بیماری قلبی را کاهش می‌دهند

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
بیش از ۲۵ جوک کوتاهِ بی مزه
gtv.jpg
پنج چیزی که نباید با چت جی‌پی‌تی در میان بگذارید
goftar25-1.jpg
۵ اقدام مهم برای اینکه ۱۰۰ سال عمر کنید؛ از نخ دندان و سونا تا تعداد دفعات رابطه جنسی
one25-1.jpg
علی انصاری مولتی میلیاردر ایرانی و مالک ایران مال کیست؟
oholic5.jpg
جنجال گشت ارشاد در دمشق
daily24-2.jpg
فریبا نادری بازیگر ایرانی صاحب یکی از معروف‌ترین جگرکی‌های تهران

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy