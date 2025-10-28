ایران وایر - ساعاتی پس از انتشار گزارش «الهه محمدی» در گفتوگو با شاکی پرونده «پژمان جمشیدی»، وبسایت روزنامه «هممیهن» از دسترس خارج شد.
این وبسایت نه از داخل و نه از خارج ایران باز نمیشود. روزنامه «هممیهن» هنوز درباره این موضوع اطلاعرسانی نکرده است. با این حال، از آنجا که عدم دسترسی به وبسایت همزمان با انتشار گزارشی مورد توجه افکار عمومی رخ داده، گمانهزنیهایی را بهدنبال داشته است.
صبح امروز، ۶ آبان ۱۴۰۴، روزنامه «هممیهن» گفتوگویی با شاکی پرونده پژمان جمشیدی و مادرش منتشر کرد که در آن جزییات این پرونده از زبان شاکی روایت شده بود.
شاکی که نخواسته فعلا نامش منتشر شود، گفته بود پزشکی قانونی دو بار تجاوز را تایید کرده است. مادر او نیز توضیح داده بود که شکایت از پژمان جمشیدی طی شش ماه گذشته زندگی او و دخترش را تحت تاثیر قرار داده است. آنها همچنین از دریافت پیشنهادهای میلیاردی برای پس گرفتن شکایت خود خبر داده بودند.
پس از انتشار این گزارش، برخی حامیان حکومت به بهانه عکسی که در گزارش استفاده شده بود، به روزنامه و خبرنگارش تاختند. آنها استفاده از تصویر زنی با چادر و ناخنهای لاکزده را «توهین به حجاب و زنان باحجاب» عنوان کردند.
از سوی دیگر، سخنگوی قوه قضاییه در ویدیویی که در خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، منتشر شد، پژمان جمشیدی را به شکایت از روزنامه تشویق کرد. او مطلب منتشرشده در «هممیهن» را به شکل تلویحی «اشتیاق به شهرتطلبی» خواند و گفت که در این گزارش حقوق متهم پرونده نقض شده است.
این در حالی است که شاکی پرونده طی روزهای گذشته هدف نفرتپراکنی و حملات کاربران حامی متهم قرار گرفته بود. او بارها با جملاتی چون «برای پژمان دختر کم نیست» یا «قصد این دختر اخاذی است» مورد قضاوت عمومی قرار گرفته است.
الهه محمدی نوشته است که در طول مصاحبه، مادر دختر مدام گریه میکرد و از رنجی گفت که قضاوتها بر آنها تحمیل کرده است.
وکلایی که در سالهای گذشته پروندههای تجاوز را در ایران دنبال کردهاند، در گفتوگو با رسانهها تاکید کردهاند که شاکیان این پروندهها با راهی دشوار و طولانی برای اثبات ادعای خود روبهرو هستند.
پدرم را داخلیها کشتند