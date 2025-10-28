Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » پدرم را داخلی‌ها کشتند

fh.jpgفائزه هاشمی رفسنجانی در اظهاراتی جنجالی گفت پدرم را کشتند، اما نه اسرائیل، بلکه کار داخلی‌ها بود. او در پاسخ به سوالی که چه کسی این کار را کرد گفت امیر کبیر را چه کسی کشت. او پیش‌تر نیز نسبت به ابهامات مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در استخر مجموعه سعدآباد ابراز تردید کرده بود
بی بی سی - فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس ایران می‌گوید قویا معتقد است که پدرش، اکبر هاشمی رفسنجانی، را «داخلی‌ها کشتند.» او در پاسخ به این سوال که چه کسی پدرش را کشته است گفت «داخلی است. برخی معتقدند اسرائیل و روسیه اما من معتقدم داخلی است.»

او گفت پدرش «یک جوری انتقاد می‌کرد و به هرحال طرف مردم ایستاده بود» و «احساس می‌کردند او سد و مانع شده بود.»

«خاری در چشم بود که دیگر نمی‌شد تحملش کرد.»

اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۵ در استخری در شمال تهران در ۸۲ سالگی جان خود را از دست داد. گفته شد که وضعیت او در زمان شنا رو به وخامت گذاشت و تا زمان انتقال به بیمارستان دوام نیاورد.

از همان زمان، بسیاری روایت رسمی مبنی بر مرگ طبیعی آقای هاشمی رفسنجانی با ایست قلبی را به چالش کشیدند و شبهه‌هایی درباره آن مطرح کردند. از جمله ، ابتدا حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت ایران و سپس برخی اعضای خانواده آقای هاشمی مرگش را مشکوک خواندند.

فائزه هاشمی در توضیح انگیزه کشتن پدرش، گفت هاشمی رفسنجانی «جایگاهی نداشت که حرفش شنیده نشود. و [از طرفی] نمی‌توانستند با او برخورد کنند، مثلا زندانی‌اش کنند. بنابر این باید حذف می‌شد.»

فائزه هاشمی همچنین درباره نقش پدرش در انتخابات‌های مختلف گفت: «وقتی پدرم در انتخابات وارد می‌شد، اصلاح‌طلبان هم کنار او می‌ایستادند و برنده می‌شدند. همه جوره بابا انتخابات‌ها را به هم می‌زد و آن چیزی که می‌خواستند نمی‌شد.»

او گفت آقای هاشمی حتی وقتی برای انتخابات رد صلاحیت شد، «رئیس‌جمهور را تعیین کرد.»

اشاره خانم هاشمی سپس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲است که پس از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، او از حسن روحانی حمایت کرد. پس از کناره‌گیری محمدرضا عارف به نفع حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رسما از حسن روحانی حمایت کردند و او با بیش از ۱۸میلیون رای در انتخابات به پیروزی رسید.

موضوع مرگ آقای هاشمی دوباره پس از آن مطرح شد که سرلشکر یحیی رحیم‌صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور کنونی آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بود: «امیدواریم خداوند مرگ مرا یک مرگ خوب قرار بدهد، دوست دارم شهید شوم دلم نمی‌خواهد در رختخواب و استخر بمیرم.»

بسیاری این اظهارنظر آقای رحیم صفوی را اشاره‌ به مرگ آقای هاشمی برداشت کردند.

در واکنش، فاطمه و محسن هاشمی، فرزندان آیت‌الله هاشمی با انتقاد از آقای رحیم صفوی بار دیگر مرگ پدرشان را «مبهم» خواندند.

این نخستین بار نیست که فائزه هاشمی درباره مرگ پدرش شبهاتی مطرح می‌کند.

او پیشتر گفته بود مطابق گزارش شورای عالی امنیت ملی در بدن آقای هاشمی رفسنجانی ۱۰ برابر حد مجاز مواد و تشعشعات رادیواکتیو وجود داشته است.


