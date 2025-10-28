اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۵ در استخری در شمال تهران در ۸۲ سالگی جان خود را از دست داد. گفته شد که وضعیت او در زمان شنا رو به وخامت گذاشت و تا زمان انتقال به بیمارستان دوام نیاورد.

🔹نظر جنجالی فائزه رفسنجانی در برنامه "ای کاش": بابا خار در چشم‌شان شده بود، او را حذف کردند. کشتنِ بابا، کار روسیه و اسرائیل نیست. pic.twitter.com/aAwj4qXUQF

از همان زمان، بسیاری روایت رسمی مبنی بر مرگ طبیعی آقای هاشمی رفسنجانی با ایست قلبی را به چالش کشیدند و شبهه‌هایی درباره آن مطرح کردند. از جمله ، ابتدا حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت ایران و سپس برخی اعضای خانواده آقای هاشمی مرگش را مشکوک خواندند.

فائزه هاشمی در توضیح انگیزه کشتن پدرش، گفت هاشمی رفسنجانی «جایگاهی نداشت که حرفش شنیده نشود. و [از طرفی] نمی‌توانستند با او برخورد کنند، مثلا زندانی‌اش کنند. بنابر این باید حذف می‌شد.»

فائزه هاشمی همچنین درباره نقش پدرش در انتخابات‌های مختلف گفت: «وقتی پدرم در انتخابات وارد می‌شد، اصلاح‌طلبان هم کنار او می‌ایستادند و برنده می‌شدند. همه جوره بابا انتخابات‌ها را به هم می‌زد و آن چیزی که می‌خواستند نمی‌شد.»

او گفت آقای هاشمی حتی وقتی برای انتخابات رد صلاحیت شد، «رئیس‌جمهور را تعیین کرد.»

اشاره خانم هاشمی سپس انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲است که پس از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، او از حسن روحانی حمایت کرد. پس از کناره‌گیری محمدرضا عارف به نفع حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رسما از حسن روحانی حمایت کردند و او با بیش از ۱۸میلیون رای در انتخابات به پیروزی رسید.

موضوع مرگ آقای هاشمی دوباره پس از آن مطرح شد که سرلشکر یحیی رحیم‌صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور کنونی آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته بود: «امیدواریم خداوند مرگ مرا یک مرگ خوب قرار بدهد، دوست دارم شهید شوم دلم نمی‌خواهد در رختخواب و استخر بمیرم.»

بسیاری این اظهارنظر آقای رحیم صفوی را اشاره‌ به مرگ آقای هاشمی برداشت کردند.

در واکنش، فاطمه و محسن هاشمی، فرزندان آیت‌الله هاشمی با انتقاد از آقای رحیم صفوی بار دیگر مرگ پدرشان را «مبهم» خواندند.

این نخستین بار نیست که فائزه هاشمی درباره مرگ پدرش شبهاتی مطرح می‌کند.