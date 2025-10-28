Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » فاطمه رستگارپور نخستین مدال‌آور تاریخ بوکس زنان ایران شد

ایران وایر - «فاطمه رستگارپور» موفق شد با دست یافتن به مدال برنز و مقام سوم رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، به اولین مدال‌آور زن ایران تبدیل شود.

b1.jpgپس از انقلاب و آغاز حکومت اسلامی در ایران، زنان بیش از ۴ دهه از فعالیت در رشته‌ بوکس محروم بودند. این رشته ورزشی از سال ۱۳۹۹ آرام آرام و با فشار کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون جهانی بوکس، از یک رشته زیرزمینی میان زنان ایران به رشته‌ای قانونی تبدیل شد که البته همچنان موانع پرتعدادی پیش روی زنان بوکسور ایران وجود دارد.

فاطمه رستگارپور در طول این رقابت‌ها مقابل حریفانش پیروز نشد اما با توجه به تعداد محدود شرکت‌کنندگان و قرعه استراحت، با شکست مقابل النورا کانگیرت از قزاقستان به مدال برنز دست یافت.


b2.jpgb3.jpgb4.jpg

