ایران وایر - «فاطمه رستگارپور» موفق شد با دست یافتن به مدال برنز و مقام سوم رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، به اولین مدال‌آور زن ایران تبدیل شود.

پس از انقلاب و آغاز حکومت اسلامی در ایران، زنان بیش از ۴ دهه از فعالیت در رشته‌ بوکس محروم بودند. این رشته ورزشی از سال ۱۳۹۹ آرام آرام و با فشار کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون جهانی بوکس، از یک رشته زیرزمینی میان زنان ایران به رشته‌ای قانونی تبدیل شد که البته همچنان موانع پرتعدادی پیش روی زنان بوکسور ایران وجود دارد.