ایران اینترنشنال - سایت ورزش سه خبر داده که پژمان جمشیدی بازیگر و بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس امروز در پروازی تهران را به مقصد استانبول ترک کرد: «این سفر مربوط به کارهای شخصی این بازیگر است و به گفته نزدیکان وی، مسئله خاص دیگری در این میان وجود ندارد.»



این رسانه نوشته که «جشمیدی برای رتق و فتق برخی امور راهی ترکیه شده است. جمشیدی در دو، سه ماه گذشته چندین بار به ترکیه سفر کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به شایعات و اتفاقات دو هفته گذشته، جمشیدی به زودی اطلاع‌رسانی کاملی پیرامون شایعات و اتفاقات مربوط به خود انجام بدهد.»



این درحالی است که پژمان جمشیدی سه روز پیش با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. رسانه‌ها در ایران دلیل بازداشت او را اتهام «تجاوز به عنف» بر اساس شکایت شاکی خصوصی عنوان کرده بودند.



امروز روزنامه هم‌میهن در گفت‌وگویی با شاکی و مادر او، جزئیات بیشتری درباره پرونده ارائه کرده است.



در این گزارش شاکی مدعی شده که «آزمایش پزشکی قانونی انجام داده و در گزارش این سازمان، تجاوز تایید شده است.»



به ادعای آنها بعد از اینکه از او شکایت کردند، دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست و این‌بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطابق دادند، باز هم تجاوز را تایید کردند.»



مادر این زن جوان به روزنامه هم‌میهن گفته که هنگام وقوع حادثه در تهران حضور نداشته است. همان شب تماسی دریافت می‌کند مبنی بر اینکه دخترش تصادف کرده و باید خود را به پزشکی قانونی برساند. وقتی می‌رسد، با واقعیتی که برای دخترش رقم خورده، روبه‌رو می‌شود.



به گفته او، حتی بعد از انجام آزمایش‌های اولیه و اطلاع از نتیجه آنها درباره شکایت و رسیدگی حقوقی تردید داشتند اما بعد از چند روز با دریافت ابلاغیه‌ای متوجه می‌شوند که پژمان جمشیدی از دخترش به جرم اخاذی شکایت کرده است.



از سوی دیگر، عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره پرونده اتهام «تجاوز» به پژمان جمشیدی، بازیگر مشهور سینمای ایران، اعلام کرد که این پرونده به این سازمان «ارجاع نشده است یا من مطلع نیستم.»



مسجدی سه‌شنبه ششم آبان در این زمینه گفت: «بعضا افراد غیر مسئول حرف‌های خودشان را از زبان پزشکی قانونی می‌گویند ولی پزشکی قانونی بالاخره مسئول روابط عمومی دارد و هر اقدامی که نیاز باشد انجام می‌شود.»



او افزود: «اگر دستگاه قضایی و مراجع قضایی و قضات محترم اطلاعاتی خواسته باشند در اختیارشان می‌گذاریم.»