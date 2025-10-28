روزنامه تلگراف، ترجمه متن: خبرنامه گویا
پسر زن بریتانیایی که در یکی از بدنامترین زندانهای ایران به اتهام جاسوس بازداشت شده است، میگوید مادرش در حال از دست دادن امید به زندگی است.
لینزی فورمن، به همراه همسرش کریگ، در زندان اوین تهران در بازداشت نیروهای سپاه به سر میبرد. پسر او، جو بنت، که طی نزدیک به سیصد روز تنها دو بار توانسته مستقیماً با مادرش صحبت کند، میگوید که او از وضعیت خود ناامید شده و منتظر صدور حکم نهایی است.
بنت درباره آخرین تماس تلفنی خود که با هماهنگی وکیل خانواده انجام شده، گفت:
«روحیهاش خیلی پایین بود. گفت جلسه دادگاه هفته گذشته خوب پیش نرفت. ما تصور میکردیم نوبت صدور حکم است، نه برگزاری جلسه جدید. نمیدانم دقیقاً چه معنایی دارد، اما حس میکنم دارد امیدش را از دست میدهد.»
این زوج اهل ایست ساسکس در ماه ژانویه، هنگام سفر موتورسیکلتی دور دنیا، در ایران بازداشت شدi و به جاسوسی متهم شدند؛ اتهاماتی که خانواده او آن را «کاملاً بیاساس و مضحک» خواندهاند.
جو بنت دو هفته پیش با ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، دیدار کرده اما این گفتوگوها را «ناامیدکننده و بیثمر» توصیف کرده است. او گفت:
«احساس میکنم هر دو طرف منتظرند طرف مقابل قدم اول را بردارد. بریتانیاییها منتظر حکم هستند تا اقدامی کنند و ایرانیها هم هنوز در حال تصمیمگیری درباره میزان حکماند.»
بنت اعتراف کرده که به تدریج نسبت به شرایط دشوار مادرش بیحس شده است:
«مادرم چند روز پیش یک موش در تختش پیدا کرده بود. نه ماه پیش چنین خبری مرا وحشتزده میکرد، اما حالا با توجه به بقیه چیزهایی که او تحمل میکند، دیگر حتی شوکهکننده نیست -- و همین مرا بیشتر میترساند. وحشت ما دارد تبدیل به عادت میشود.»
لینزی فورمن پیشتر در زندان قرچک، نگهداری میشد اما در ۹ اکتبر، پس از وخامت وضعیت جسمی و وصل شدن به سرم، به زندان اوین منتقل شد.
خانواده فورمن در ابتدا از انتقال او به اوین استقبال کردند، اما اکنون میگویند که او در میان زندانیان غیرانگلیسیزبان، در انزوا قرار گرفته است.
به گفته پسرش، همسر او، کریگ فورمن، نیز از عفونت شدید دندانی و وخامت وضعیت جسمی رنج میبرد.
بنت افزود:
«بهزودی کریسمس میرسد و بعد از آن یک سال کامل میشود که پدر و مادرم در چنین شرایط وحشتناکی زندانیاند. باید صدایمان را بلندتر کنیم تا هیچکس فراموش نکند که آنها هنوز در جهنمیترین وضعیت ممکن هستند.»
گروه پارلمانی مشترک بریتانیا در امور بازداشتهای خودسرانه و گروگانگیری قرار است روز چهارشنبه نشستی را برای بررسی وضعیت این زوج برگزار کند.