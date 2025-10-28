Tuesday, Oct 28, 2025

صفحه نخست » غزال شارمهد: پدرم دارد به خانه برمی‌گردد

jimmy.jpgخبرنامه گویا - غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد*، در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی منتشر کرد و نوشت:

"جیمی به خانه برمی‌گردد!"

پس از پنج سال انتظار، امروز بالاخره این لحظه فرا رسید. در سالروز اعدام پدرم، پیکر او برای بازگشت به خانه‌مان در لس‌آنجلس آماده می‌شود. این مسیر پر از احساسات و فراز و نشیب بود... اما موفق شدیم.

جمشید شرمهد، شهروند آلمانی-آمریکایی که در دوران زندگی و حتی پس از مرگ از سوی دو دولت قدرتمند رها شده بود، این هفته به خانه بازمی‌گردد -- و این تنها به لطف شما ممکن شد.

*جمشید شارمهد یک مهندس نرم‌افزار آلمانی ایرانی‌تبار بود که در سال ۲۰۲۰ توسط مأموران ایران ربوده و در سال ۲۰۲۳ به اتهامات واهی به اعدام محکوم شد. او که ساکن لس‌آنجلس بود، به دلیل ارتباط با گروه سلطنت‌طلب «تندر» هدف خشم حکومت ایران قرار گرفته بود. شارمهد در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ اعدام شد.

***

مطلب بعدی...
foori_031624.jpg
پژمان جمشیدی سکوتش را شکست

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28.jpg
آفتابی شدن الهام چرخنده در ستاد امر به معروف
daily.jpg
اولين زنى كه در سينماى ايران لخت شد؟
goftar28-1.jpg
شیرین مقدم؛ از جنجال رابطه با علی ضیا تا داوری در برنامه «زن روز»
one28.jpg
منیر آخوندنیا مادر سوسن تسلیمی و از اولین بازیگران سینمای ایران
gtv.jpg
تصاویری دیده نشده از محمود قربانی
oholic28.jpg
چرا مغز آقایان زودتر تحلیل می رود؟
goftar27.jpg
‏جاستین ترودو و کتی پری رابطه خود را در پاریس علنی کردند
daily27.jpg
کدام هنرمندان در بزرگداشت کورش در تورنتو حضور داشتند

از سایت های دیگر

فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آقا داماد چکاره‌ست؟
خوراکی‌های تلخی که به سلامت کبد کمک می‌کنند
وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود
سکس صبح‌گاهی و آشپزی شبانه؛ بهترین زمان انجام فعالیت‌های روزمره

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
gooyatv27.jpg
تصویری: دورهمی خودمونی جعفر پناهی و هنرمندان ایرانی امریکا
goftar10-2.jpg
اتهام تجاوز شهره قمر بازیگر به یک کارگردان سرشناس
goftar27-3.jpg
هدیه تهرانی؛ بازیگر زن پولساز دهه ۸۰ چگونه به شهرت رسید؟
gtv.jpg
بیش از ۲۵ جوک کوتاهِ بی مزه
chef.jpg
اولین زن قناد ایرانی که موفق به دریافت نشان شوالیه از کشور فرانسه شد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy