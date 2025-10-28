خبرنامه گویا - غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد*، در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی منتشر کرد و نوشت:
"جیمی به خانه برمیگردد!"
پس از پنج سال انتظار، امروز بالاخره این لحظه فرا رسید. در سالروز اعدام پدرم، پیکر او برای بازگشت به خانهمان در لسآنجلس آماده میشود. این مسیر پر از احساسات و فراز و نشیب بود... اما موفق شدیم.
جمشید شرمهد، شهروند آلمانی-آمریکایی که در دوران زندگی و حتی پس از مرگ از سوی دو دولت قدرتمند رها شده بود، این هفته به خانه بازمیگردد -- و این تنها به لطف شما ممکن شد.
JIMMY IS COMING HOME!-- Gazelle غزاله شارمهد (@GazelleSharmahd) October 28, 2025
I waited 5 years for this moment
Today, on the anniversary of my father's murder, his body is being prepared to fly home to us -- to Los Angeles.
It's a roller coaster of emotions... we did it. Jamshid Sharmahd was a German American hostage, abandoned by two... pic.twitter.com/jdIPgS1zIp
*جمشید شارمهد یک مهندس نرمافزار آلمانی ایرانیتبار بود که در سال ۲۰۲۰ توسط مأموران ایران ربوده و در سال ۲۰۲۳ به اتهامات واهی به اعدام محکوم شد. او که ساکن لسآنجلس بود، به دلیل ارتباط با گروه سلطنتطلب «تندر» هدف خشم حکومت ایران قرار گرفته بود. شارمهد در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ اعدام شد.
***
