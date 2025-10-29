ابوالفضل محققی
این اصلاح طلبان حکومتی ،این ماله کشان برعملکرد خامنه ای ،این بخشی از اپوزیسیون جمهوریخواهان چپ صف کشیده درلباس وطن پرستی پشت سر خامنه ای در دفاع از جنگی که او نایب التولیه آن است. چه می گویند؟
کسانی که هیچ شانسی برای بر اندازان جدی رژیم قائل نیستند! و در عین حال تمام تلاش وتوجهشان به نوعی حمایت از رژیم کنونی حاکم برکشورو متوجه مبارزه با براندازان واقعیست.
مخالفانی که حاصل کارشان نه بچالش کشیدن پنجاه سال ویرانگری ناشی از حکومت خمینی ،خامنه ای !بلکه تحقیر و نسبت دادن دوران وحشتناک سقوط وویرانی بعصرپنحاه ساله پهلوی می باشد.
قابل درک نیست حمایت از حکومتی که نه اعتقادی به مردم دارد،نه به کشور و نه به میلیون ها جوانی که مشتاق یک زندگی آزاد وسرشار از شادی ،امید، نوآوری وظاهر شدن در سیمای مدرن جوان امروزی در قرن بیست ویکم هستند !از کدام سرچشمه آب می خورد؟
حمایت گرانی با نگاهی عبوس وخشمگین به مخالفان جنگ ،به مخالفان رژیم ! برخی با ته ریش ،برخی با کروات،نهایت نشسته پشت پانل مدافعان استمرار حکومت ومخالف سرسخت هرگونه نزدیکی واتحاد عمل با شاهزاده رضا پهلوی و نقش آفرینی درمبارزه برای سرنگونی رژیم وهمگامی برای آسان تر کردن عبور از دوران گذار.
دوران گذار دورانی در جهت تدارک وآماده سازی برای ایجادفضائی دموکراتیک در رفتن بپای صندوق های رای و انتخاب آزادانه و فکرشده برای برقراری حکومتی سکولار ،دموکراتیک مبتنی بر اراده آزاد مردم.
دریغ که بجای نزدیکی به نسل جوانی که مشتاق تنفس در فضائی آرام، فارغ از جنگ، فارغ از فقراجباری، فارغ ازسفره های خالی شده توسط غارتگران حکومتی هستند! پیوسته توسط لات های کف خیابانی نشسته برمسند! تحقیرمیشوند! ملتی که مرتب توسط قانون گذاران پنج درصدی نشسته در مجلس فرمایشی همراه با نیرو های سرکوب! حقوق مدنی ،شهروندی وانسانی آنها محدود ومحدود ترمی شود! بی آنکه توسط یک اپوزیسیون یکدست مخالف رژیم مورد افشاگری وتهدید واقع شوند.
این مردم نبایستی چنین وقیحانه وآشکارتوسط کوتوله های تاریخی تحقیرشوند. کوتوله های فکری که هر دم به من ومن نوعی یاد آوری می کنند که فراموش نکنید" که شما در چهار چوب خودی ها حتی نیمه خودی ها جائی دراین کشور ندارید.
البته غیر از این هم انتظاری نیست! شما اصلاح طلبان ومدافعان بدروغ ایستاده در صف اپوزیسیون، با تمام تعریف ها وباز تعریف ها که خود را جریانی معرفی می کنید که خواهان اصلاح رژیم هستید وبس! رژیمی که هر جنایت، هر" گند کاری وکثافتی بکند! شما ها توان تغیر دراو می بیند واگر اوتغیری وتعدیلی در کار های خود نکرد! این شماها هستید که خود را تعدیل می کنید.
کشوررو به موت است! آنوقت شما می پرسید" زردک چند؟
شما نسل جوان این سرزمین را با ترساندن ازاشغال شدن توسط اسرائیل وامریکا، ترس از افغانی شدن وعراقی شدن بطرف گنداب جنگ طلبی حکومت اسلامی رهنمون نشوید! تشویق کنید که درمقابل این همه جنایت، فساد، دزدی ،رانت خواری، جنگ افروزی ،ویران گری که ناشی از تفکرمردیست خودشیفته ولجوج که خود را نماینده خدا می پندارد وکلامش را کلام خدا که از زبان اوجاری می شود بیاستند!
جوانانی که لیاقت پرواز در اوج را دارند !پروبالشان را نشکنید !یاری کنید که در اوج پرواز کنند.
آنها لایق اوج گیری اند! نه لایق دریوزه گری نواله ناچیز پرتاب شده از پس مانده لقمه حرام خواران نشسته برخان غارت کنندگان حکومتی!
این سرزمین ومردمان آن لیاقت پرواز بر اوج فلک وشهامت سپردن سینه بر طوفان را دارند .تمام تاریخ این سرزمین مبارزه برای آزادی است . صد واندی سال پیش که نه سوریه ائی بود نه عراقی وافغانستان هنوز در غبار تاریخ گم بود!
آسیای میانه توسط تعدادی خان کنترل می گردید. این مردمان برای آزادی وعدالت خانه جنگیدند و حماسه انقلاب مشروطه را آفریدند. اما امروز چه؟
جامعه ایران به حد انفجار خود رسیده است. در واقعیت آن چه که برای رژیم مانده جیره بگیران وعقب مانده ترین لایه مردمی هستند که تا امروز هم نقشی جز به قهقرا کشاندن این سرزمین نداشته اند. کشور در وضعیتی بحرانی است و می رود که در گیر جنگی نا خواسته شود. ما هر روز شاهد شدت گرفتن جنبش اعتراضی مردم، رو در روئی حتی فرد به فرد جوانان با عاملان رژیم هستیم. شاهد به استخوان رسیدن کاردی که رژیم بر کتف مردم نشانده است. شاهد گشود ه شدن پنجره های بسته رژیم توسط اعتراضات پیگیرومقاومت مدنی مردم !شاهد در هم شکستن تابوی حجاب توسط زنان آزاده این سرزمین. خشم وکینه فرو خورده سالیان می رود که سر باز کند.
این سر باز کردن چرک وخوناب جمع شده در بدن بیماری به نام "ایران" است.
بیماری که ناگزیرزخم های او دهان خواهند گشود. خون و چرکاب حاصل از چهل واندی سال حکومت جمهوری اسلامی را بیرون خواهد ریخت.
دیر نیست زمانی که شاهد درگیری های وسیع وشکستن حباب ترس از دستگاه سرکوب رژیم باشیم .جوانان این سرزمین بیشتر از آن که بترسند شجاع هستندو مرد میدان . من روزهای انقلاب را دیده ام ودربطن آن بودم! زمانی که شور رهائی وکینه بر ترس فائق می آید و جامعه را شور انقلاب فرا می گیرد قوی ترین نیروی سرکوب قادر به مقابله با مردم عاصی بمیدان آمده نیست .در سمت درست تاریخ رو بروی حکومت ودستگاه سرکوب آن بیاستیم! نه در پشت سر او زیر شعار دروغین دفاع از وطن! وطنی که سال هاست تاراج می شود وثروت آن به غارت دزدان خانگی می رود .گرانی ،تورم وفقرش نصیب مردم . در مقابل دزدان وغارتگرا ن بپا خیزیم!