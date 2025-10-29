ابوالفضل محققی

این اصلاح طلبان حکومتی ،این ماله کشان برعملکرد خامنه ای ،این بخشی از اپوزیسیون جمهوریخواهان چپ صف کشیده درلباس وطن پرستی پشت سر خامنه ای در دفاع از جنگی که او نایب التولیه آن است. چه می گویند؟

کسانی که هیچ شانسی برای بر اندازان جدی رژیم قائل نیستند! و در عین حال تمام تلاش وتوجهشان به نوعی حمایت از رژیم کنونی حاکم برکشورو متوجه مبارزه با براندازان واقعیست.

مخالفانی که حاصل کارشان نه بچالش کشیدن پنجاه سال ویرانگری ناشی از حکومت خمینی ،خامنه ای !بلکه تحقیر و نسبت دادن دوران وحشتناک سقوط وویرانی بعصرپنحاه ساله پهلوی می باشد.

قابل درک نیست حمایت از حکومتی که نه اعتقادی به مردم دارد،نه به کشور و نه به میلیون ها جوانی که مشتاق یک زندگی آزاد وسرشار از شادی ،امید، نوآوری وظاهر شدن در سیمای مدرن جوان امروزی در قرن بیست ویکم هستند !از کدام سرچشمه آب می خورد؟

حمایت گرانی با نگاهی عبوس وخشمگین به مخالفان جنگ ،به مخالفان رژیم ! برخی با ته ریش ،برخی با کروات،نهایت نشسته پشت پانل مدافعان استمرار حکومت ومخالف سرسخت هرگونه نزدیکی واتحاد عمل با شاهزاده رضا پهلوی و نقش آفرینی درمبارزه برای سرنگونی رژیم وهمگامی برای آسان تر کردن عبور از دوران گذار.

دوران گذار دورانی در جهت تدارک وآماده سازی برای ایجادفضائی دموکراتیک در رفتن بپای صندوق های رای و انتخاب آزادانه و فکرشده برای برقراری حکومتی سکولار ،دموکراتیک مبتنی بر اراده آزاد مردم.

دریغ که بجای نزدیکی به نسل جوانی که مشتاق تنفس در فضائی آرام، فارغ از جنگ، فارغ از فقراجباری، فارغ ازسفره های خالی شده توسط غارتگران حکومتی هستند! پیوسته توسط لات های کف خیابانی نشسته برمسند! تحقیرمیشوند! ملتی که مرتب توسط قانون گذاران پنج درصدی نشسته در مجلس فرمایشی همراه با نیرو های سرکوب! حقوق مدنی ،شهروندی وانسانی آنها محدود ومحدود ترمی شود! بی آنکه توسط یک اپوزیسیون یکدست مخالف رژیم مورد افشاگری وتهدید واقع شوند.

این مردم نبایستی چنین وقیحانه وآشکارتوسط کوتوله های تاریخی تحقیرشوند. کوتوله های فکری که هر دم به من ومن نوعی یاد آوری می کنند که فراموش نکنید" که شما در چهار چوب خودی ها حتی نیمه خودی ها جائی دراین کشور ندارید.

البته غیر از این هم انتظاری نیست! شما اصلاح طلبان ومدافعان بدروغ ایستاده در صف اپوزیسیون، با تمام تعریف ها وباز تعریف ها که خود را جریانی معرفی می کنید که خواهان اصلاح رژیم هستید وبس! رژیمی که هر جنایت، هر" گند کاری وکثافتی بکند! شما ها توان تغیر دراو می بیند واگر اوتغیری وتعدیلی در کار های خود نکرد! این شماها هستید که خود را تعدیل می کنید.