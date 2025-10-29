در ادامه پروژه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای نشان دادن حمایت نسل جوان از حکومت، صداوسیما در برنامه‌ای به نام «خط قرمز» که از شبکه سوم پخش می‌شود، روایت‌هایی نمایشی و حکومتی از نسل دهه هشتادی‌ها منتشر می‌کند.

در تازه‌ترین قسمت این برنامه با اجرای ژیلا صادقی، مجری پرحاشیه و حامی سرسخت جمهوری اسلامی، یکی از مهمانان زن در حرکتی نمایشی و شعاری خطاب به نخست‌وزیر اسراییل گفت: «آهای شغال آبی! ما دختران دهه هشتادی ایران حاضریم لباس رزم بپوشیم و خشتک شما را پرچم کنیم!»

کاربران شبکه‌های اجتماعی این اظهارات را بخشی از تلاش تبلیغاتی حکومت برای ساخت تصویری جعلی از «نسل زد وفادار» دانسته‌اند؛ نسلی که در واقع، در اعتراضات ۱۴۰۱ علیه جمهوری اسلامی نقشی محوری داشت.