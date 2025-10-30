Thursday, Oct 30, 2025

صفحه نخست » جدال لفظی خبرنگار ایرنا با رافائل گروسی در نیویورک

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری در نیویورک در پاسخ به خبرنگار ایرنا که گفت گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران به حمله اسرائیل منجر شده، این ادعا را رد کرد.

***

مطلب بعدی...
IMG_1560.jpeg
طفلی، باباش رو کُشتن! ف. م. سخن

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar30.jpg
ترلان پروانه؛ از حضور در تیزر تبلیغاتی در ۳ سالگی تا نامزد عنوان زیباترین زن دنیا!
daily30.jpg
بزرگداشت ناصر تقوایی در خانه هنرمندان
one10.jpg
عکسهای منشوری دیگری از محمود احمدی نژاد با توریست ها در ترکیه
newso.jpg
هلیا امامی بازیگر زیبای ایرانی
goftar30-1.jpg
هنرپیشه ایرانی در جشنواره رم
dailylarge.jpg
حضور جنجالی "سارا" دختر محسن رضایی در فدراسیون فوتبال
one29-1.jpg
بازدید محمد خاتمی از باغ تاریخی دولت‌آباد یزد
daily29-1.jpg
مزرعه متجاوز جنسی مشهوری که در زندان خودکشی کرد

از سایت های دیگر

عجیب: کشف پیشگامانه در مجسمه ابوالهول
رابطه طول عمر با ۱۰ثانیه ایستادن روی یک پا
تردید درباره سلامت ترامپ با انتشار این تصاویر
کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر

پر بیننده ترین ها



goftar23.jpg
چرا پسرانی که رابطه نزدیکی با مادر خود دارند شریک عاطفی بهتری می شوند؟
one29.jpg
تصاویر خارج از کشور شاه در ماه های بعد از انقلاب
gtv.jpg
پوشش خواننده آفریقای جنوبی، در جشنواره کوآچلا خبرساز شد
oholic29-1.jpg
اگر ماه های سال آدم بودند
goftar28-2.jpg
آزاده صمدی؛ از شهرت با آثار هومن سیدی تا ازدواج و طلاق از او
oholic18-1.jpg
جواهرات عروس های پرنسس دایانا از کجا آمدند؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy