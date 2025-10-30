رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یک نشست خبری در نیویورک در پاسخ به خبرنگار ایرنا که گفت گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هستهای ایران به حمله اسرائیل منجر شده، این ادعا را رد کرد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یک نشست خبری در نیویورک در پاسخ به خبرنگار ایرنا که گفت گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هستهای ایران به حمله اسرائیل منجر شده، این ادعا را رد کرد. pic.twitter.com/s09AI1t04e-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 29, 2025
***
طفلی، باباش رو کُشتن! ف. م. سخن