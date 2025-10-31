سایت ایندیپندنت فارسی - در فینال رقابتهای فوتسال زیر ۱۷ سال آسیا در بحرین، دیدار میان تیم ملی ایران و افغانستان با نتیجه ۲ بر ۱ به سود افغانستان پایان یافت، اما ثانیههای پایانی بازی به صحنه درگیری میان بازیکنان و کادر فنی دو تیم تبدیل شد.
در پی برخورد بازیکن ایران با دروازهبان افغانستان و اخراج او، تنشها بالا گرفت و درگیری فیزیکی رخ داد که با دخالت نیروهای امنیتی کنترل شد.
گزارشگر شبکه ورزشی افغانستان، «صلح اسپورت» در جریان پخش زنده گفت: «اگر نیروهای امنیتی وارد نمیشدند، هواداران افغان بازیکنان ایران را زنده زنده خاک میکردند»
