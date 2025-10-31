انتقاد احسان کرمی از مهران غفوریان، علی ضیا و محمود شهریاری
اینها دارند بخور بخور میکنند! این افراد میخواهند پول دربیاورند به هر قیمتی و شهوت دیده شدن و پول دارند! آدمهای بسیار سطحی و کمهوشی هستند!
توهین بازیگر فراری به هنرمندان ایرانی!-- پارسین تیویParsinTV l (@parsin_tv) October 29, 2025
همصدایی احسان کرمی با بهائیان منوتو و حمله به مهران غفوریان، علی ضیا و محمود شهریاری!
احسان کرمی:
