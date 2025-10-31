توهین بازیگر فراری به هنرمندان ایرانی!



همصدایی احسان کرمی با بهائیان من‌و‌تو و حمله به مهران غفوریان، علی ضیا و محمود شهریاری!



احسان کرمی:

این‌ها دارند بخور بخور می‌کنند و مردم را شاد می‌کنند! این‌ افراد می‌خواهند پول دربیاورند به هر قیمتی و شهوت دیده شدن و پول دارند! آدم‌های... pic.twitter.com/k7zEdOHRhs