ایندیپندنت فارسی - مدیر موسسه قرآنی اهل بیت، رضا موسوی، روز سه‌شنبه ششم آبان در برنامه‌ای تلویزیونی در شبکه افق، از تجربه شخصی خود در مسیر تهران به قم سخن گفت.

او گفت پس از توقف در یکی از رستوران‌های ستارخان، با مردی روبه‌رو شده که با ادعای آشنایی و سخن‌گفتن از مسائل و مشکلات اقتصادی، او را به صرف شام دعوت کرده است.

موسوی افزود: «آن آقا ما را به رستوران برد و دو پرس چلو ماهیچه سفارش داد. آخر سر فهمیدم خودش پول غذا را ندارد و حساب دو میلیون و پانصد هزار تومانی شام را من پرداختم.»

مدیر موسسه قرآنی اهل بیت، رضا موسوی، روز سه‌شنبه ششم آبان در برنامه‌ای تلویزیونی در شبکه افق، از تجربه شخصی خود در مسیر تهران به قم سخن گفت. او گفت پس از توقف در یکی از رستوران‌های ستارخان، با مردی روبه‌رو شده که با ادعای آشنایی و سخن‌گفتن از مسائل و مشکلات اقتصادی، او را به صرف... pic.twitter.com/C2TdTJxRHH -- independentpersian (@indypersian) October 29, 2025

***