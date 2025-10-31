Friday, Oct 31, 2025

صفحه نخست » انتشار تصویری از دیدار و گفت‌وگوی امروز محمد خاتمی با مصطفی تاجزاده

تاجزاده برای حضور در مراسم تشییع برادرش از زندان به مرخصی آمده است‌

tajkalarge2.jpg

به مرگمان گرفته‌اند تا به تب راضی باشیم

حسین رزاق

از دیروز که خبر پیچید تنها برادر سیدمصطفی تاجزاده مرحوم شده و خانم محتشمی‌پور و جمعی از دوستان مقابل اوین تحصن کرده‌اند برای بیرون آمدن آقا مصطفی، بند دلم پاره شده. و بدتر بگویم وقتی رفقا خبر دادند آقا مصطفی دارد بیرون می‌آید صدای قلبم را میشنیدم که مدام هیجانش بیشتر میشود تا آنکه چندثانیه فقط صدایش را شنیدم و تمام. ناگهان همه چیز فروکش کرد. نه از شنیدن صدای آقا مصطفی که همیشه آرامش‌بخش بود؛ برای کلامی که بینمان رد و بدل شد. تسلیت!

آقا مصطفی بعداز سه‌ سال بی وقفه که دو سالش را در کنار ایشان بودم، بابت مرگ عزیزش به اینسوی دیوارهای لعنتی اوین آمده بود. همین پایان یک هیجان بزرگ برایم بود و اتمام شادی! یعنی حتما باید چنین میشد تا به مصطفی تاجزاده مرخصی بدهند؟ یعنی سقف تمام شادی‌های ما همینقدر کوتاه شده که جمهوری اسلامی ما را به مرگ بگیرد تا به تب راضی باشیم؟ نمیخواهم بگویم شرم بر حکومتی که امثال تاجزاده و مدنی و قدیانی را زندان میکند! باید بگویم شرم بر حکومتی که زندانی سیاسی دارد، با هر گرایشی. شرم بر حکومتی که جان و جوانی و سلامتی شریف‌ترین و فداکارترین انسان‌ها را در زندان‌هایش نابود میکند. و چه بسیار زندانیانی که خانم محتشمی‌پوری ندارند که به تنهایی یک لشکر است تا برایشان تحصن کند و لرزه بر تمام زندان و زندانبان‌ها بیندازد تا همسرجانش برای مراسم عزای عزیزش بیرون بیاید و پشت میله‌های محبس در سوگ نزدیکانشان مینشینند. و شرم بر حکومتی که متن تسلای ما برای عزیزانمان هم رنگ و بوی سیاسی میگیرد، که زیر سایه‌ی آنها، مرگ و تسلیت و ترحیم هم در این کشور سیاسی شده.

مطلب قبلی...
pingpong.jpg
انتشار فیلم بازی پینگ پونگ محمد خاتمی
مطلب بعدی...
rp.jpg
نسبت مخالفین رضا پهلوی با واقعیت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily31.jpg
درخشش حمیرا در جشن ۵۰ سالگی کاباره تهران
goftar31.jpg
آماده باش تهران برای هالووین
one31.jpg
عبدالله طالع همدانی از مفاخر یهودی ایرانی وسراینده تصنیف برای قمر و ملوک ضرابی
newso.jpg
سالم‌ترین روغن ها برای پخت و پز کدامند
gooyatv31.jpg
ساقی جوانشیر دختر جمشید جوانشیر موسس متل قو
goftar4-1.jpg
مجری حکومتی و ساعت گرانقیمت ۱۳ هزار دلاری
goftar30.jpg
ترلان پروانه؛ از حضور در تیزر تبلیغاتی در ۳ سالگی تا نامزد عنوان زیباترین زن دنیا!
dailylarge.jpg
حضور جنجالی "سارا" دختر محسن رضایی در فدراسیون فوتبال

از سایت های دیگر

علائق جنسی از دریچه آمار و ارقام
هشدار پزشکان به والدین پس از مشاهده رشد «آلت جنسی مردانه» در یک دختر
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



gtv2.jpg
چرا کافه‌های ایرانی در کراچی بسته می‌شوند؟
daily15-1.jpg
این ۹ غذا را قبل از خواب نخورید
one30.jpg
نشانه هایی که می گویند اضافه وزن شما خطرناک است!
gtv.jpg
آشپزی برای ترامپ به روایت سرآشپز کاخ سفید
choopan.jpg
مورد تکان‌دهنده زندگی هادی چوپان با وجود درآمد دلاری!
flycbanner.jpg
مشکل ترافیک حل شد!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy