خلاصه مقاله کریم سجادپور برای نشریه فارن افرز

ترجمه خبرنامه گویا

۱. ایران در آستانهٔ دگرگونی تاریخی

برای نخستین‌بار در نزدیک به چهار دهه، ایران در آستانهٔ تغییر رهبری -- و شاید حتی تغییر نظام -- قرار گرفته است. با نزدیک شدن پایان دوران آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ۸۶ سالهٔ جمهوری اسلامی، کشور در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برد. جنگ دوازده‌روزهٔ خردادماه، که به حملات گستردهٔ اسرائیل و آمریکا علیه اهداف نظامی و هسته‌ای ایران انجامید، نشان داد که نظامی که خامنه‌ای طی سه دهه ساخته بود، بیش از هر زمان دیگر در معرض فرسایش قرار دارد.

۲. نظامی که دیگر کارایی ندارد

در پایان این نبرد، خامنه‌ای با صدایی لرزان از پناهگاه بیرون آمد و مدعی پیروزی شد؛ اما نمایش قدرت او بیش از هر چیز، ضعف و فرسودگی ساختار جمهوری اسلامی را آشکار ساخت. نظامی که زمانی ادعای تسلط بر منطقه داشت، اکنون با از دست دادن نفوذ منطقه‌ای، کنترل فضای هوایی و حتی خیابان‌های خود را از دست داده است.

۳. پرسش بزرگ: تداوم، تحول یا فروپاشی؟

در «پاییز آیت‌الله‌ها»، پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه خواهد داد، دگرگون خواهد شد یا فروخواهد پاشید. این سرنوشت تنها برای ایران تعیین‌کننده نیست؛ بلکه آیندهٔ امنیت و نظم خاورمیانه و حتی نظام جهانی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

۴. میراث خامنه‌ای در آتش و خاکستر

از زمان حملهٔ حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که خامنه‌ای آن را آشکارا تأیید کرد، میراث سیاسی و نظامی او تقریباً ویران شده است. فرماندهان سپاه، متحدان منطقه‌ای و برنامهٔ هسته‌ای عظیم ایران یا نابود شده یا فلج شده‌اند.

۵. جامعه‌ای خسته از شعار و تحریم

در حالی که حکومت می‌کوشد شکست‌های نظامی را با شعارهای ضدغربی جبران کند، مردم با واقعیت تلخ زندگی روزمره روبه‌رو هستند: اقتصادی فرورفته در تحریم، پولی بی‌ارزش، هوایی آلوده، اینترنتی سانسورشده و گذرنامه‌ای طردشده. در چنین وضعی، شعارهای قدیمی «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» دیگر پژواکی ندارند، زیرا آنچه مردم می‌خواهند، توسعه است نه دشمنی.

۶. بحران اجتماعی و نمادهای فروپاشیده

یکی از نمادهای اصلی انقلاب -- حجاب اجباری -- اکنون در عمل فروپاشیده است. زنان بسیاری بی‌اعتنا به تهدیدها در خیابان‌ها حضور می‌یابند. به‌همان‌سان که رژیم دیگر قادر به کنترل آسمان کشور نیست، نمی‌تواند بدن‌ها و اندیشه‌های شهروندانش را نیز مهار کند.