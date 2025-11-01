در حالی‌که افکار عمومی ایران از این خروج و ممنوع‌الخروج نشدن او خشمگین است، بسیاری می‌پرسند که آیا می‌شود جمشیدی را در کانادا محاکمه کرد یا دست‌کم به ایران مسترد شود؟ در این گزارش به این سوالات پاسخ داده‌ایم

ایران وایر - رسانه‌های کانادایی در سال‌های گذشته، بارها خبر شروع روند اخراج مقامات ایرانی را پوشش داده اند.

یکی از آخرین موارد مربوط به بهمن سال قبل است که «گلوبال میل»، نوشت که روند اخراج «الهام زندی»، یک «مقام ارشد» جمهوری اسلامی که در سرکوب معترضان در ایران نقش داشته از کانادا آغاز شده است.

پیش‌تر، مرزبانی کانادا به بخش فارسی، شبکه بی‌بی‌سی گفته بود که «بررسی ۱۶پرونده مهاجرت را در ارتباط با اخراج مقام‌های ارشد حکومت ایران تایید کرده است، که از این میان یک نفر اخراج شده و بقیه یا تحت بررسی است یا بررسی خواهد شد.»

موارد مشابه در این سال‌ها کم رخ نداده است، همگی البته از میان حاکمان ایران؛ مثلا «حسن قاضی‌زاده هاشمی»، وزیر سابق بهداشت جمهوری اسلامی که تصاویرش در حالی‌که در بندر قدیمی مونترال در استان کبک قدم می‌زد، پخش شد. قاضی‌زاده هاشمی نهایتا سه‌سال محروم از ورود به کانادا شد.

اما قضیه پژمان جمشیدی احتمالا شبیه‌ترین مورد به «محمودرضا خاوری» است، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و یکی از متهمان پرونده اقتصادی سه‌هزار میلیارد تومانی که به کانادا فرار کرد.

خاوری هرگز به ایران مسترد نشد. بسیاری خطر اعدام او را به‌عنوان یک متهم اقتصادی کلان، عامل اصلی این تصمیم دولت کانادا می‌دانند. با این‌حال، موانع حقوقی بسیاری هم در این مسیر بوده است. از جمله نبود معاهده استرداد متهمان و مجرمان بین ایران و کانادا و قطع روابط دیپلماتیک دو کشور.

اما، پژمان جمشیدی چنان‌چه خواهرش گفته، اکنون با ویزایی که از قبل داشته وارد خاک کانادا شده است؛ یعنی احتمالا یا ویزای توریستی یا مجوز موقت کار و تحصیل. چنان‌چه موضوع احتمالی شهروندی یا اقامت دایمی داشتن پژمان جمشیدی مشخص شود، اگر او نخواهد به ایران بازگردد و درخواست اقامت دایم یا پناهندگی دهد، یکی از روش‌هایی که جامعه مدنی و ایرانیان کانادا می‌توانند آن را پیش ببرند، فشار بر دولت کانادا و به‌ویژه اداره مهاجرت برای عدم تمدید اقامت و حتی دیپورت اوست.

البته این موضوع با توجه به مجازات «تجاوز به عنف» که اعدام است و شلاق بین یک تا ۹۹ عدد که مجازات، «زنا» و «رابطه جنسی نامشروع» است، احتمالا مانع دیپورت او خواهد شد. پیش‌تر «موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر گفته بود که مجازات حدی شلاق که یک مجازات «بی‌رحمانه» تلقی می‌شود، اخراج او به مقصد ایران را با موانع حقوق‌بشری روبه‌رو کرده و احتمالا دشوار خواهد کرد.

آیا می‌توان جمشیدی را در کانادا محاکمه کرد؟

«سعید دهقان»، حقوقدان و از وکلای سازمان غیرانتفاعی «شبکه وکلای یک‌کلمه» در کانادا به ایران‌وایر می‌گوید که فعلا نمی‌توان جمشیدی را در خاک کانادا تحت تعقیب قضایی قرار داد. او توضیح می‌دهد که پیش‌زمینه اقدام قضایی درباره پژمان جمشیدی، اقدام مدنی و تلاش حقوقی در این زمینه است.