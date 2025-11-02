وب‌سایت قطار ال‌ان‌یی‌آر تایید کرد که تمام خطوط حمل‌ونقل آن منطقه برای رسیدگی به این اتفاق مسدود شده است.

خانم محمود همچنین نوشت:‌ «من مرتب در مورد تحقیقات اخبار تازه را دریافت می‌کنم و از مردم می‌خواهم که در این مراحل اولیه از اظهار نظر و گمانه‌زنی خودداری کنند.»

او گفت: «ما در این دوران سخت، تمام تلاش خود را برای حمایت از مشتریان و همکاران خود انجام خواهیم داد.»

دیوید هورن، مدیرعامل این شرکت در بیانیه‌ای که بامداد یکشنبه منتشر شد، نوشت که «از این حادثه جدی عمیقا متاسف» شده است و از خدمات اورژانس به خاطر واکنش «سریع و حرفه‌ای» آنها تشکر کرد.

راه‌آهن شمال شرقی لندن (ال‌ان‌یی‌آر) از مسافرانش خواست که سفر خود با این شبکه را به تعویق بیندازند زیرا انتظار می‌رود که اختلال حرکت قطارها تا پایان امروز یکشنبه ادامه داشته باشد.

این قطار که به مقصد ایستگاه کینزکراس لندن در حرکت بود پس از اطلاع مسافران به خدمه، در ایستگاه هانتینگدون شهرستان کمبریج‎‌شایر توقف اضطراری کرد.

پیشتر پلیس حمل‌ونقل بریتانیا اعلام کرد که در ارتباط با این واقعه دو نفر دستگیر شده‌اند اما هویت آنها را فاش نکرد.

در بیانیه پلیس آمده است که مجروحان به بیمارستان منتقل شده‌اند اما تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

بی بی سی - پلیس بریتانیا اعلام کرد بر اثر حمله مهاجمان با چاقو به قطاری که از شرق این کشور به مقصد لندن در حرکت بود ۱۰ نفر مجروح شده‌اند که حال ۹ مسافر به شدت وخیم است.

یک شاهد عینی: اول فکر کردم شوخی شب بعد از هالووین است

شاهدان عینی قربانیان خونینی را توصیف کردند که برای فرار از مردی با چاقوی بزرگ، در راهروهای قطار می‌دویدند و برخی دیگر در توالت‌های قطار پنهان شده بودند.

دین مک‌فارلین، کارگر متروی لندن، می‌گوید که قطار را در حالی که یک مسافر در حال خونریزی بود، دیده است.

او گفت که به محض ورود به داخل قطار، چندین نفر را دیده است که در حال دویدن به سمت سکوی قطار بودند و یک مرد با پیراهن سفید «کاملا خونین» بود.

اولی فاستر یکی از مسافران قطار به بی‌بی‌سی گفت که در ابتدا صدای فریاد مردم را شنید که می‌گفتند «فرار کنید، فرار کنید، یک نفر دارد همه را با چاقو می‌زند.»

او گفت که در نظر اول فکر کردم این ممکن است یک شوخی شب بعد از هالووین باشد اما در عرض چند دقیقه، مردم شروع به هل دادن کردند و متوجه شدم که دستشان خون آلود بود.

آقای فاستر می‌گوید اگرچه این واقعه در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه اتفاق افتاد، اما «انگار یک عمر طول کشید.»

طبق آمار رسمی، جرایم چاقوکشی در بریتانیا از سال ۲۰۱۱ به طور «ثابت» افزایش یافته است.

این موضوع به چنان مسئله‌ مهمی تبدیل شده است که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا آن را «بحران ملی» نامیده است.

پلیس در یک سال گذشته ۶۰ هزار چاقو را در بخشی از مبارزه با این جرایم توقیف کرده است. این در حالی است که برای حمل چاقو در ملاء عام تا چهار سال مجازات حبس تعیین شده است.