وال استریت جورنال می‌گوید بر اساس اسناد داخلی دولت آمریکا که به دست این روزنامه رسیده است، نیکلاس مادورو، با ارسال نامه‌هایی به ولادیمیر پوتین و شی‌جین‌پینگ، روسای جمهور روسیه و چین، مستقیما برای تقویت توان نظامی کشورش کمک خواسته است از جمله در زمینه دریافت رادار پدافند، موشک و تعمیرات هواپیما.

نامه‌ مادورو به پوتین و شی و درخواست پهپاد از ایران»

یک روز بعد از این اظهارات، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با موضعی مبهم‌تر به خبرنگاران گفت: «هیچگونه جزئیات عملیاتی از آنچه که ممکن است رخ بدهد یا ندهد نمی‌توانیم به اشتراک بگذاریم.»

آقای ترامپ، سوار بر هواپیمای ریاست جمهوری، به خبرنگارانی که پرسیدند آیا قصد حمله به ونزوئلا را دارد یا نه پاسخ داد: «خیر». البته مشخص نبود که آیا آقای ترامپ هرگونه احتمال حمله در آینده را هم رد می‌کند یا صرفا مظورش این است که هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.

با این حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه قصد حمله به ونزوئلا را تکذیب کرد.

رسانه‌ها اخیرا با بررسی تصاویر ماهواره‌ای از تقویت حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب و آب‌های نزدیک به ونزوئلا خبر داده‌اند و گمانه‌زنی در مورد حمله افزایش یافته است.

دیمیتری پسکوف همچنین تاکید کرد که روسیه خواهان حفظ صلح و آرامش و اجتناب از هر درگیری جدید در منطقه است.

ایران و چین هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند اما سخنگوی کرملین، به خبرگزاری تاس گفت: «ما با دوستانمان در ونزوئلا در تماس هستیم.»

بی بی سی - روزنامه وال‌استریت جورنال گفته بود «اسناد داخلی دولت آمریکا» را رویت کرده است که نشان می‌دهد همزمان با افزایش حضور نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، برای تقویت توان نظامی فرسوده کشورش از مسکو، پکن و تهران کمک خواسته است.

همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا و انتشار گزار‌ش‌هایی از «درخواست نیکلاس مادورو از ایران، روسیه و چین برای کمک نظامی»، روسیه تاکید کرد که بر اساس توافق‌های دوجانبه به کاراکاس تعهداتی دارد

وال‌استریت جورنال می‌گوید اسنادی که دیده حاکی است آقای مادورو در نامه‌ای به همتای چینی‌اش، شی‌جین‌پینگ، خواستار «گسترش همکاری نظامی» بین پکن و کاراکاس برای مقابله با «افزایش تنش بین آمریکا و ونزوئلا» شده است.

به گزارش وال استریت جورنال، در این نامه آقای مادورو از دولت چین خواسته است که تولید رادار در کارخانه‌های چین را تسریع کند؛ درخواستی که احتمالا به منظور تقویت توان راداری ونزوئلا مطرح شده است.

در اسناد مورد اشاره وال‌استریت جورنال، همچنین آمده است که رامون کریستینو ولاسکز، وزیر حمل‌و‌نقل ونزوئلا، حین برنامه‌ریزی برای سفر به ایران، در مورد ارسال یک محموله تجهیزات نظامی و پهپاد، با مقام‌های ایران هماهنگی‌هایی کرده است.

بر اساس این اسناد، آقای ولاسکز، به یک مقام ایرانی گفته است که ونزوئلا به «تجهیزات شناسایی غیر‌فعال» و تجهیزات «اختلال جی‌پی‌اس» و به‌ویژه «پهپاد با برد ۱۰۰۰ کیلومتر» نیاز دارد.

در گزارش وال‌استریت جورنال به پاسخ ایران، روسیه و چین به این درخواست‌ها اشاره‌ای نشده است.

در دو ماه گذشته، ارتش آمریکا به تدریج نیرویی از ناوهای جنگی، جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌ها، تفنگداران دریایی، پهپادها و هواپیماهای جاسوسی را در دریای کارائیب مستقر کرده است. این بزرگ‌ترین استقرار نظامی در این منطقه طی چند دهه اخیر است.

بمب‌افکن‌های دوربرد بی-۵۲ هم تمرین‌هایی را در سواحل ونزوئلا انجام داده‌اند.