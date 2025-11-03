مردی در آبادان که پدر سالخورده‌اش را مورد آزار و ضرب‌وجرح قرار داده بود، شناسایی و بازداشت شد. ویدیوی این خشونت خانگی طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و واکنش گسترده‌ای برانگیخته بود.

دادستان آبادان با اعلام این خبر گفت پس از انتشار فیلم و نگرانی از آسیب بیشتر به فرد سالمند، دستور پیگیری فوری موضوع به نیروهای انتظامی داده شد. به گفته او، با تشکیل پرونده و ارجاع آن به شعبه هفتم دادیاری، متهم که فرزند قربانی است شناسایی و پس از بازداشت، با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شد.

بر اساس توضیحات دادستان، فرد آسیب‌دیده تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارد و به دلیل ناتوانی در تکلم، تیمی از کارشناسان بهزیستی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده وارد عمل شده‌اند. همچنین این سالمند برای تعیین میزان جراحات به پزشکی قانونی ارجاع شده است.

دادستان آبادان افزود که برای حمایت فوری از فرد آزار‌دیده، مقرر شده او در یکی از مراکز نگهداری دولتی یا خصوصی وابسته به بهزیستی اسکان داده شود. در این گزارش جزئیاتی درباره هویت متهم، قربانی و زمان دقیق حادثه ارائه نشده است.