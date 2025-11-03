Monday, Nov 3, 2025

صفحه نخست » کارزار حکومتی شهری «مقابل ایرانیان زانو بزنید»

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgایندیپندنت فارسی - روز دوشنبه ۱۲ آبان، ده‌ها اسب‌سوار با پوشش سربازان ایران باستان در خیابان انقلاب تهران رژه رفتند؛ این برنامه در چارچوب کارزار حکومتی شهری «مقابل ایرانیان زانو بزنید» از سوی شهرداری تهران اجرا شد.

رسانه‌های داخلی همزمان از اجرای گسترده این کارزار در آستانه ۱۳ آبان خبر داده‌اند و پیش‌تر نیز سازه‌ها و نمایشگرهای سیار با الهام از نقش‌برجسته نقش‌رستم و صحنه زانو زدن امپراتور روم مقابل شاپور ساسانی در تهران و شیراز خبرساز شده بود.

پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی، موج تازه‌ای از تبلیغات حکومتی با تکیه بر نمادهای ملی و میراث ایرانِ باستان آغاز شده است.

این رویکرد پوششِ سربازان هخامنشی و پخش سرودهای میهنی تا رونمایی از پیکره‌های اسطوره‌ای چون آرش و رستم در برنامه‌های سیاسی و گفتگوهای تلویزیونی نیز دیده می‌شود.

