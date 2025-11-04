اعترافات اجباری پدر امید سرلک:

پسر من ورزشکار بوده، خلبان بوده، از دستگاه قضایی خواهش میکنم پیگیری کنه و قاتل امید رو پیدا کنه!



دایی امید سرلک:

خواهش میکنیم مردم به حرف رسانه‌ها توجه نکنن، امید و ایل بزرگ بختیاری همیشه عاشق و وفادار به نظام بوده!

***

پدر #امید_سرلک میگه؛ فرزندش هیچ پرونده ای نداشته و از مردم میخواد به حرفهایی که تو مجازی گفته میشه اعتماد نکنید و منتظر دستگاه قضا میمونه تا به پرونده رسیدگی کنه.



لازمه یادآوری کنم لعنت به پدری که دروغ گفت. pic.twitter.com/1Mnj3c8DNR -- غزال نیک پور 🇮🇷 (@Ya_Fatemeh_113) November 3, 2025

***