viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgاعترافات اجباری پدر امید سرلک:

پسر من ورزشکار بوده، خلبان بوده، از دستگاه قضایی خواهش میکنم پیگیری کنه و قاتل امید رو پیدا کنه!

دایی امید سرلک:

خواهش میکنیم مردم به حرف رسانه‌ها توجه نکنن، امید و ایل بزرگ بختیاری همیشه عاشق و وفادار به نظام بوده!

مطلب بعدی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
تبلیغ عریان کودک همسری در صداوسیما با سوءاستفاده از کودکان

