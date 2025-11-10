ویدیویی جنجالی سعید کریمی مدافع ملوان و همسرش در ورزشگاه خالی منتشر شده که به دلیل پوشش همسرش و همچنین برخی صحنهها در فیلم در فضای مجازی خبرساز شده است.
این ویدیو که در یک ورزشگاه خالی فیلمبرداری شده، زوج جوان را در حال شادی و بازی با توپ نشان میدهد، صحنههایی که بسیاری از کاربران آن را «دلنشین و متفاوت» توصیف کردهاند.
کلیپ سعید کریمی مدافع ۲۸ ساله تیم ملوان بندرانزلی به همراه همسرش...-- Omid Dana (@omiddana19) November 7, 2025
پایان اسلام در ایران این شکلیه... pic.twitter.com/8Tc3rlRn8D
