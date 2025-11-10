Monday, Nov 10, 2025

صفحه نخست » فیلم جنجالی "عاشقانه" سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه

ویدیویی جنجالی سعید کریمی مدافع ملوان و همسرش در ورزشگاه خالی منتشر شده که به دلیل پوشش همسرش و همچنین برخی صحنه‌ها در فیلم در فضای مجازی خبرساز شده است.

این ویدیو که در یک ورزشگاه خالی فیلم‌برداری شده، زوج جوان را در حال شادی و بازی با توپ نشان می‌دهد، صحنه‌هایی که بسیاری از کاربران آن را «دلنشین و متفاوت» توصیف کرده‌اند.

***

مردم وظیفه دارند خرج ما آخوندها را بدهند
واکنش مهدی پرپنچی به استعفای روسای شبکه بی بی سی

بهرام مشیری درگذشت
رویداد حکومتی جمهوری اسلامی، در برابر ایرانیان زانو بزنید
ازدواج شیرین ناصری مجری منوتو با همسرش چارلی
چهره همچنان جوان امین حیایی در ۵۵ سالگی و در اکران خصوصی فیلم آقای زالو
ببین از روی سوشال مدیات چه شخصیتی داری
عنوان مرد شایسته لس آنجلس به سام اصغری رسید
خانه ۶۰ ساله پری زنگنه در تهران
محسن مخملباف؛ از ایدئولوژی افراطی تا حضور در جشنواره اسرائیل

زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
متولدین هرماه و بهانه هاشون
بر اساس علم هر چند وقت یک بار باید به حمام برویم؟

