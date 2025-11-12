مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، در سخنانی در صحن علنی مجلس تاکید کرد که رفع مشکلات معیشتی مردم از مهم‌ترین وظایف دولت است. او گفت: «ما نمی‌توانیم حکومت کنیم ولی مردم گرسنه باشند.».

پزشکیان همچنین تصریح کرد که بودجه سال جاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تامین معیشت مردم در اولویت اصلی قرار گیرد. وی افزود: «من نمی‌پذیرم ایران ضعیف بماند، نمی‌پذیرم در ایران از دیگران عقب بمانیم، اگر دست به دست هم بدهیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را به زانو درآورد.»