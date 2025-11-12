Wednesday, Nov 12, 2025

صفحه نخست » اعتراف دیرهنگام مسعود پزشکیان در مجلس : ما ایران را خراب کردیم

viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpgمسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، در سخنانی در صحن علنی مجلس تاکید کرد که رفع مشکلات معیشتی مردم از مهم‌ترین وظایف دولت است. او گفت: «ما نمی‌توانیم حکومت کنیم ولی مردم گرسنه باشند.».

پزشکیان همچنین تصریح کرد که بودجه سال جاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تامین معیشت مردم در اولویت اصلی قرار گیرد. وی افزود: «من نمی‌پذیرم ایران ضعیف بماند، نمی‌پذیرم در ایران از دیگران عقب بمانیم، اگر دست به دست هم بدهیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را به زانو درآورد.»

مطلب بعدی...
viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg
توضیح مقامات درباره شایعه کشف ۷۴ جسد در سد کرج

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily11-1.jpg
رنگ منحصر به هر کشور چیست؛ کدام رنگ به نام ایران است؟
goftar27.jpg
بهرام مشیری درگذشت
daily11.jpg
استقبال کم نظیر از احمد الشرع در کاخ سفید
goftar11.jpg
رسول خادم؛ از ورود به تشک کشتی تا تبدیل شدن به هفدهمین کشتی‌گیر برتر قرن بیستم!
one2.jpg
تصاویر دیده نشده از زنده یاد عطا بهمنش گزارشگر ورزشی
oholic11.jpg
مردم کدام کشورها بیشترین میزان ارتباط با طبیعت را دارند؟ ایران رتبه دوم جهان!»
daily10.jpg
ازدواج شیرین ناصری مجری منوتو با همسرش چارلی
goftar10.jpg
رویداد حکومتی جمهوری اسلامی، در برابر ایرانیان زانو بزنید

از سایت های دیگر

تعرض جنسی به رئیس‌جمهوری مکزیک در ملاء عام
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
کاریکاتور هفته: بیلاخ زنان ایرانی به حکومت
هنرمند معروف و شایعه رابطه عاشقانه او با باراک اوباما

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
gooyatv4.jpg
زنی که گران ترین پاهای جهان را داشت
oholic30.jpg
خانه رونالدو در عربستان سعودی!
one10-1.jpg
تصاویری از فروپاشی دیوار برلین در سالگرد آن

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy