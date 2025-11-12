Wednesday, Nov 12, 2025

صفحه نخست » دیدار مستقیم نماینده جمهوری اسلامی با مقام اسرائیلی در اجلاس جهانی ایزو

تصاویری که از نشست اخیر سازمان بین‌المللی استاندارد در رواندا منتشر شده، نشان می‌دهد فرحناز قلاسی و گیلاد گلوب، نمایندگان جمهوری اسلامی و اسرائیل در این برنامه بر سر یک میز نشسته و بر سر موضوعات نشست با یکدیگر گفت‌وگوی رودررو داشته‌اند

didarlarge2.jpgایران اینترنشنال - دفتر گلوب چهارشنبه ۲۱ آبان درباره این دیدار به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد او مطابق روند معمول، در کنفرانسی بین‌المللی با افراد دیگر سر میز مذاکره نشسته بود، اما هیچ ملاقات انفرادی با قلاسی نداشت.

در این اطلاعیه آمده که گلوب از ایرانی بودن این زن اطلاعی نداشت و داشتن روسری بر سر، الزاما کشور مبدا فرد را مشخص نمی‌کند.

چند روز پیش تصاویری از حضور فرحناز قلاسی، معاون سازمان ملی استاندارد ایران، در اجلاس سالانه سازمان جهانی استاندارد (ایزو) در کشور روآندا منتشر اما ساعاتی بعد از سایت جهانی ایزو حذف شد.

photo111.jpgدفتر گلوب از حذف این تصویر اظهار بی‌اطلاعی کرد.

خبرگزاری فارس،‌ وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به انتشار و سپس حذف این تصاویر نوشت عکس‌های دیگر نشست همچنان روی سایت ایزو دیده می‌شود.

فارس این دیدار را «بی‌سابقه و مشکوک» خواند و نوشت دیدار در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل صورت گرفت.

فارس اشاره کرد که خواهر رییس سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی، از کشته‌شدگان حملات اسرائیل بوده است.

پیش از این نیز برخی دیگر رسانه‌های وابسته به حکومت به «حجاب» فرحناز قلاسی در این نشست انتقاد کرده بودند.

خبرگزاری فارس اشاره کرد که طبق قانون مقابله با اقدامات «خصمانه» اسرائیل، هرگونه تعامل یا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به اسرائیل ممنوع است و مجازات حبس تعزیزی و انفصال دائم از خدمات دولتی دارد.

مراوده با اسرائیل علاوه بر اینکه در حوزه سیاست «خط قرمز» جمهوری اسلامی است، بلکه حکومت هنرمندان و ورزشکاران را نیز طی ۴۷ سال اخیر از هر شکل رقابت یا همکاری با شهروندان اسرائیلی منع کرده است.

شمار قابل توجهی از ورزشکاران ایرانی در سال‌های گذشته با بهانه‌های مختلف مجبور به انصراف یا کنار کشیدن از مسابقات برای خودداری از مواجهه با اسرائیل شده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شهریور ۱۴۰۰ گفته بود ورزشکار ایرانی نمی‌تواند «به خاطر یک مدال» با نماینده اسرائیل دست بدهد و «عملا او را به رسمیت بشناسد».

mardom.jpg
افشای نتایج غیرمنتظره یک نظرسنجی محرمانه در ایران
viber_image_2025-07-18_18-34-51-897.jpg
بازیگری که به خاطر قصد تجاوز یک تهیه کننده خودکشی کرد

