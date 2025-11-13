منوتو - مدیر مدرسه غیردولتی فرهیختگان در جهرم که اقدام به جابهجایی دانشآموزان مدرسه با کامیون حمل دام کرده بود، با رأی شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان فارس از سمت خود برکنار شد.
این تصمیم پس از پخش گزارشی از شبکه منوتو اتخاذ شد که واکنش گستردهای در شبکههای اجتماعی و میان خانوادهها ایجاد کرد.
مدیر مدرسه غیردولتی فرهیختگان در جهرم که اقدام به جابهجایی دانشآموزان مدرسه با کامیون حمل دام کرده بود، با رأی شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان فارس از سمت خود برکنار شد.-- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) November 12, 2025
این تصمیم پس از پخش گزارشی از شبکه منوتو اتخاذ شد که واکنش گستردهای در شبکههای اجتماعی و میان خانواده... pic.twitter.com/2AJNNu0j6u
***