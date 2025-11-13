Thursday, Nov 13, 2025

صفحه نخست » جابه‌جایی دانش‌آموزان با کامیون حمل دام

منوتو - مدیر مدرسه غیردولتی فرهیختگان در جهرم که اقدام به جابه‌جایی دانش‌آموزان مدرسه با کامیون حمل دام کرده بود، با رأی شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان فارس از سمت خود برکنار شد.

این تصمیم پس از پخش گزارشی از شبکه منوتو اتخاذ شد که واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و میان خانواده‌ها ایجاد کرد.

