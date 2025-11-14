Friday, Nov 14, 2025

صفحه نخست » پانیذ فریوسفی؛ اولین رهبر زن ارکستر سمفونیک تهران

آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد
تصاویری از محمود خوردبین، بازیکن بازنشسته و پیشکسوَت تیم فوتبال پرسپولیس و‌ دخترانش

مرجان شیرمحمدی؛ از بازیگری و نویسندگی تا ازدواج با کارگردان معروف سینما
زنده یاد مهناز ندافی ستاره محبوب و قدیمی تبلیغات و سینما
از اصفهان تا كُره ماه، کمال غفاریان میلیاردر ایرانی صنعت هوافضای امریکا کیست؟
حواشی تشییع پیکر همایون ارشادی در کرج
حضور نرجس سلیمانی در مراسم بدرقه تیم فوتسال اعزامی به فیلیپین

پر بیننده ترین ها



مجسمه‌های خاجوراهو؛ ترکیبی از تمنای جنسی و معنویت
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
اتفاقات غیر منتظره ای که در روابط عاشقانه برای زنان رخ می دهد
ترفندهای جذاب آشپزی که احتمالا چیزی در موردشان نمی‌دانید

