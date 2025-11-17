امروز گفت و گویی جنجالی، عجیب و بحث برانگیز از هانی کرده از اراذل و اوباش سطح یک کشور با مجید واشقانی منتشر شد اما ساعاتی بعد صفحه برنامه «رک شو» در اینستاگرام از حذف این گفت و گو به دلیل «اخطار» خبر داد.
پیش بینی #مجید_واشقانی از این برنامه درست بود و بر خلاف نظر #هانی_کرده براش گرون تموم شد و مجبور به حذف این گفتگو از صفحه برنامهاش شد.-- Mehdi (@tasallaa) November 16, 2025
متأسفانه آتو رو داد دست اونهایی که برای نظراتش در مصاحبههای اخیر ازش عقده کرده بودن pic.twitter.com/C5xSUYtuL3
زندانهای الان با زندانهای قدیم فرق کرده، توی زندان شورت ۷ صورتی می فروشند:
زندان یا هتل؟!-- خبرفوری (@Akhbare_Fori) November 16, 2025
هانی کرده در گفتگو با واشقانی درمورد وضعیت زندانها و زندانیها گفت: زندانهای الان با زندانهای قدیم فرق کرده! pic.twitter.com/VMDXXXFBAK
من لخت بشم...
#مجید_واشقانی پلید و مزدور، برای پول به هر کثافتکاری دست میزنه! پول بگیر شهرستانم هم میاد!#هانی_کُرده pic.twitter.com/IEssAO8Nhw-- Emad_Ebad (@Emad__Ebad) November 16, 2025
گلزار و امین حیایی برام قلیون آوردن تو زندان:
⭕️ مصاحبه واشقانی با ((( هانی کرده ))) حذف شد-- Mr.Alizadeh (@mosalzd) November 17, 2025
برنامه رُک با اجرای مجید واشقانی از اخطار گرفتن این برنامه و حذف محتوی ان از یوتیوب در پی مصاحبه با هانی کرده از متجاهرین سطح یک تهران خبر داد pic.twitter.com/wj3SH6EouX
