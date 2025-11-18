منوتو - یک شاسی‌بلند الکتریکی شرکت چینی چری در تلاش برای صعود از «نردبان آسمانی» ۳۰۰ متری کوه تیانمن، به عقب سر خورد و با شدت به نرده‌های سنگی برخورد کرد.



این چالش پیش‌تر توسط رنج‌روور با موفقیت انجام شده بود.



این حادثه روز چهارشنبه در پارک ملی جنگلی کوه تیانمن رخ داد، جایی که چری رویدادی تبلیغاتی برگزار کرده بود.



شرکت چری عمدتا تحت مالکیت دولتی چین و «رنج روور»، نشان تجاری زیرمجموعه «لند روور» و متعلق به «تاتا موتورز» هند است.

