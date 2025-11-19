رئیس جمهور لبنان: لاریجانی از من سخنان تندی شنید
دویچه وله - رئیس جمهور لبنان شاخه نظامی حزبالله را پایان یافته توصیف کرده و بر عزم دولت این کشور برای خلع سلاح این گروه تاکید کرده است. او میگوید که به علی لاریجانی با تندی گفته است "مسئولیت شیعیان لبنان با من است و نه شما".
جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، روز سهشنبه، ۲۸ آبان در سخنانی گفت که "شاخه نظامی حزبالله پایان یافته است" و آنچه این گروه اکنون میخواهد، "پایانی آبرومندانه" است.
عون بارها خواستار گفتوگو با حزبالله شده و به داشتن رویکردی ملایمتر نسبت به خلع سلاح این گروه مشهور است.
عون که در مصاحبه با پایگاه خبری "اساس مدیا" سخن میگفت، افزود: «آنها نزد من میآیند و این را میدانند (که از نظر نظامی پایان یافتهاند) اما مشتاقاند یک پایان محترمانه و خروجی آبرومند برای خود تضمین کنند. و دقیقاً همین چیزی است که ما در تلاش برای دستیابی به آن هستیم، دور از سخنرانیهای پوپولیستی که پیش از انتخابات پارلمانی کشور رواج یافته است.»
عون در عین حال تأکید کرد که متعهد به خلع سلاح حزبالله و گسترش کامل اقتدار دولت بر سراسر لبنان است: «دولت کنترل مطلق بر جنوب و بر همه جای کشور خواهد داشت. دولت اقتدار خود را بر هر وجب از خاک لبنان اعمال خواهد کرد. هرکس غیر از این میاندیشد، دچار توهم است.»
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
"لاریجانی با عصبانیت از کاخ خارج شد"
عون شیعیان لبنان را "پس از ۴۰ سال مناقشه بدون چشمانداز" خسته و رنجور توصیف کرد و گفت که لبنان به تنهایی نمیتواند مدافع فلسطینیها باشد. او در این رابطه به جملهای از موسی صدر، رهبر مفقودشده شیعیان لبنان استناد کرد که گفته بود: «لبنان نخستین کشوری خواهد بود که از فلسطین دفاع میکند، زمانی که همه دیگران در این کار مشارکت کنند؛ اما لبنان به تنهایی نخواهد جنگید.»
رئیس جمهور لبنان سپس به مذاکرات خود با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر مردادماه او به لبنان اشاره کرد و گفت: «علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، سخنان بسیار تندی از من شنید و بسیار عصبی به نظر میرسید. به او گفتم: مسئولیت شیعیان لبنان با من است و نه شما. این مواضع بالاتر از هر گونه ابراز نظری است و من او را مجبور کردم که خشم خود را کنترل کند، تا جایی که پاهایش لرزید. او گرفته و ناراحت از کاخ خارج شد، سپس برگشت و درخواست وقت ملاقات کرد، اما من او را نپذیرفتم.»
مقامهای ایران هنوز نسبت به اظهارات رئیس جمهور لبنان در باره صحبتهای رد و بدل شده او با لاریجانی اظهار نظری نکردهاند. تنها شبکه المیادین که به حزبالله و جمهوری اسلامی ایران نزدیک است در خبری اختصاصی به نقل از "منابع آگاه در دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران" جملات عون را "کذب محض و به دور از واقعیت" خوانده و بعید دانسته که "این عبارات سخیف و بیمعنی اساساً از زبان رئیسجمهور لبنان خارج شده باشد."
این "منابع" در ادامه به المیادین گفتهاند: «اعتقاد داریم که ریاستجمهوری لبنان دارای فایل کامل تصویری این دیدار است و کافیست منتشرش کند تا حقیقت برای همگان روشن شود.»
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
بحث استقبال سرد از لاریجانی در سفرش به لبنان و امتناع مقامها از گفتوگو با او یا جلساتی حاکی از تنش در مذاکرات میان او و مقامهای لبنان در همان ایام سفر نیز در رسانهها مطرح شده بود.
عزم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله
خلعسلاح حزبالله یکی از شروط اصلی خروج کامل اسرائیل از لبنان و کمک آمریکا و کشورهای غربی به این کشور اعلام شده است.
به رغم آتشبس، اسرائیل حملات خود به لبنان را برای انجام خلع سلاح حزبالله کماکان ادامه میدهد.
أواسط مرداد ماه امسال، دولت لبنان در چارچوب مفاد آتشبس با اسرائیل به ارتش این کشور مأموریت داد تا طرحی را برای خلع سلاح حزبالله و بازگرداندن انحصار دولتی بر سلاح ارائه دهد. در واکنش به این موضوع، حزبالله اعلام کرد که دولت مرتکب "گناه کبیره" شده است و این سازمان زیر بار این تصمیم نخواهد رفت.
جمهوری اسلامی نیز به عنوانحامی اصلی حزبالله لبنان خلع سلاح آن را "توطئه آمریکا و اسرائیل" میداند و به شدت با آن مخالف است، موضعی که ظاهرا موضوع مناقشه میان عون و لاریجانی در مذاکرات بوده است.
علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد علی خامنهای در امور بینالملل اندکی بعد از اعلام تصمیم دولت لبنان، اعلام کرد که ایران "قطعا مخالف خلع سلاح حزبالله است و تصمیم دولت لبنان رویایی است که محقق نخواهد شد."
حدود دو هفته پیش، آمریکا اعلام کرد که ایران با وجود فشار اقتصادی ناشی از تحریمهای گسترده کشورهای غربی، موفق شده است که امسال یک میلیارد دلار به حزبالله لبنان کمک کند