Wednesday, Nov 19, 2025

صفحه نخست » فرزند کاظم صدیقی، متهم پرونده های جنجالی فساد مالی درگذشت

sadighi.jpgرسانه‌های ایران روز چهارشنبه ۲۸ آبان از درگذشت محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی، امام جمعه مستعفی تهران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران محمدمهدی صدیقی، به علت «ایست قلبی» درگذشت. فارس گزارش کرده که محمد مهدی «سابقه بیماری قلبی و کبدی» داشته است.

محمد مهدی صدیقی در دو سال گذشته به اتهامات فساد مالی و «جعل» در پرونده‌های تملک غیرقانونی بیش از چهار هزار متر مربع زمین در منطقه ازگل تهران بازداشت شده بود. علاوه بر این پرونده که در نهایت با فشار افکار عمومی منجر به استعفای کاظم صدیقی از مقام امام جمعه تهران شد، نام این فرد در پرونده‌های مرتبط با دست‌کم دو هتل در مشهد هم مطرح بود.

فارس گزارش کرده است که محمدمهدی صدیقی در «خانه شخصی» درگذشت.

***

پسر صدیقی آزاد بود و فوت کرد

ایران اینترنشنال - در پی فوت محمدمهدی صدیقی، حسن مرادی از آخوندهای حامی حکومت که رسانه‌های ایران از او به عنوان «دوست کاظم صدیقی» نام برده‌اند،‌ خبر داد که او هنگام مرگ آزاد و در خانه خود بوده است.

مرادی در صفحه خود در رسانه‌های اجتماعی نوشت که او در «سجده» حین نماز جان باخته است.

این روحانی نوشت خانواده او دیدند که صدیقی «مدتی حرکت ندارد»‌ و متوجه شدند که تمام کرده است.

به نوشته مرادی که از فعالان ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف بوده،‌ محمدمهدی صدیقی «از قبل بیماری قلبی و کبدی» داشت و در نماز جماعت مسجد ازگل به فردی گفته بود «بابت قضایای اخیر دارم دق می‌کنم و حالم خوب نیست».

سخنگوی قوه قضاییه پیشتر بازداشت پسر و عروس صدیقی را تایید کرده بود اما در نشست خبری دیگری از آزادی یک متهم با وثیقه و سپس بازداشت مجدد او خبر داد.اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد یکی دیگر از متهمان پرونده فساد مالی فرزندان صدیقی بازداشت شده است.

او افزود این متهم پیش‌تر با وثیقه آزاد شده بود، اما با «تشدید قرار» مجددا بازداشت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه به هویت این فرد اشاره‌ای نکرد.

جهانگیر در ادامه نشست خبری خود جزییاتی در خصوص پرونده فساد خانواده صدیقی ارائه کرد و گفت: «کیفرخواست این متهمان که به مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی متهم هستند، در تاریخ ۱۷ شهریور امسال صادر شده بود.»

به گفته او، رسیدگی قضایی به پرونده فرزندان صدیقی «مانند سایر پرونده‌ها با جدیت انجام شد».

در اردیبهشت‌ماه، دو متهم ردیف اول و دوم این پرونده به یک سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شده بودند.

جهانگیر در آن زمان گفته بود انتقال زمین‌های باغ ازگل بدون اطلاع مدیران حوزه علمیه صورت گرفته است.

صدیقی پیش از استعفا و در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۲۷ تیر، خواستار «وحدت» در کشور شده و از مردم خواسته بود «به یکدیگر گیر ندهند».

بر اساس گزارش‌ها، صدیقی همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم»، باغ ازگل را تصاحب کردند.

این شرکت خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکان او از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسیده بود.

tehran.jpg
حالا میتوان گفت تهران، نیویورک، پاریس و لندن

