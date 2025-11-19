Wednesday, Nov 19, 2025

صفحه نخست » حضور رونالدو کنار ترامپ در کاخ سفید

ronaldowh.jpgکاخ سفید ویدیویی از قدم زدن و گفتگوی صمیمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا با کریستیانو رونالدو و نامزدش جورجینا رودریگز منتشر کرد که آن‌ها را در راهرو ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد.

حساب رسمی کاخ سفید در توضیح این ویدیو نوشت: «دو برترین همه زمان‌ها». رونالدو که همزمان با حضور ولیعهد عربستان سعودی، به واشنگتن سفر کرده است، پیش از این در گفتگو با پیرس مورگان، مجری مشهور بریتانیایی اعلام کرده بود که علاقه دارد با ترامپ دیدار کند. او ترامپ را «مرد عمل» توصیف کرده و گفته بود: «او یکی از کسانی است که می‌تواند جهان را تغییر دهد یا به تغییر آن کمک کند».

در پی ورود محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به کاخ سفید، امشب ضیافتی رسمی برگزار شد. بر اساس ویدئوها و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، کریستیانو رونالدو که این روزها در لیگ عربستان بازی می‌کند همراه هیأت سعودی در این مراسم حضور داشت. همچنین در تصاویر دیده می‌شود که ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، در این ضیافت و بر سر همان میز نشسته است.

ronaldolarge.jpg

***

