محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی نجفی در ماجرای قتل میترا استاد، در تازه‌ترین اظهارنظر درباره این پرونده گفت اسلحه شهردار سابق تهران هنگام قتل خشاب و گلوله نداشته است.

علیزاده طباطبایی به «انتخاب» گفت: «پس از قتل میترا استاد، همسر اول نجفی به من گفت خشاب و کلت نجفی پیش او بوده و اصلاً کلت او [هنگام قتل] خشاب نداشته است.»

طباطبایی افزود: «پس از آن به نجفی گفتم شما میترا استاد را نکشتید. نجفی گفت: «چرا، من با اسلحه خودم او را کشتم.» گفتم: «خشاب فشنگ پیش من است.» نجفی گفت: «آن را قایم کن و صدایش را هم در نیاور.»

🎥 «محمود علیزاده طباطبایی»، وکیل «محمدعلی نجفی» در ماجرای قتل «میترا استاد» در اظهارنظری تازه درباره این پرونده ،مدعی شد «اسلحه شهردار سابق تهران هنگام قتل خشاب و گلوله نداشته است.»

او در گفتگو با انتخاب گفته است «پس از قتل میترا استاد، همسر اول نجفی به من گفت خشاب و کلت نجفی... pic.twitter.com/5abxa1AaFs -- ایران وایر (@iranwire) November 20, 2025

یک سرهنگ به من گفت اینکه بنی‌صدر را در لباس خلبانی دیده بودند، دروغ است‌. من خودم دیدم او با لباس خلبانی سوار هواپیما شد‌، او را گرفتیم اما در اوین کشته شد و سر نخ فرار گم شد:

محمود علی‌زاده طباطبایی، وکیل دادگستری در گفتگو با انتخاب به جزئیاتی از پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران پرداخت. او گفت که خشاب و فشنگ کلت کمری نجفی در زمان قتل در اختیار همسر اولش بوده اما نجفی به انجام قتل اعتراف کرده است.



علی‌زاده گفت که در... pic.twitter.com/s1BvhWyaVU -- independentpersian (@indypersian) November 21, 2025

***