گفتم اسلحه شما گلوله نداشت، گفت صدایش را در نیار

tabatabayee.jpgمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی نجفی در ماجرای قتل میترا استاد، در تازه‌ترین اظهارنظر درباره این پرونده گفت اسلحه شهردار سابق تهران هنگام قتل خشاب و گلوله نداشته است.

علیزاده طباطبایی به «انتخاب» گفت: «پس از قتل میترا استاد، همسر اول نجفی به من گفت خشاب و کلت نجفی پیش او بوده و اصلاً کلت او [هنگام قتل] خشاب نداشته است.»

طباطبایی افزود: «پس از آن به نجفی گفتم شما میترا استاد را نکشتید. نجفی گفت: «چرا، من با اسلحه خودم او را کشتم.» گفتم: «خشاب فشنگ پیش من است.» نجفی گفت: «آن را قایم کن و صدایش را هم در نیاور.»

یک سرهنگ به من گفت اینکه بنی‌صدر را در لباس خلبانی دیده بودند، دروغ است‌. من خودم دیدم او با لباس خلبانی سوار هواپیما شد‌، او را گرفتیم اما در اوین کشته شد و سر نخ فرار گم شد:

