معاون اول روحانی در کتاب خاطراتش:
در فاصله ۲۴ تا ۲۹ آبان ۱۶۵ شهر درگیر اعتراضات بودند و ۱۲۴۴ تجمع خیابانی برگزار شده به ۵۴ نقطه نظامی در گوشه و کنار کشور حمله شده و بیش از صد قبضه اسلحه ربوده شده و بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر هم دستگیر شده بودند
آیا همهی جانباختگان آبان ۹۸ از معترضان بودند؟
انصاف نیوز - در حالی که پیش از این اعلام شده بود که ۴۶ نفر از شمار جانباختگان اعتراضات و ناآرامیهای آبان ۹۸ از نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و بسیج بودهاند اسحاق جهانگیری در کتاب خاطراتش روایتی دیگر از این آمار را ارائه کرده است.
بنا بر آنچه آقای جهانگیری به نقل از آمار رسمی وزارت بهداشت در این کتاب اعلام کرده، در آن روزها «۲۲۵ نفر از معترضین» جان خود را از دست دادهاند.
حدود ۷ ماه پس از وقایع آبان ۹۸ وزیر وقت کشور شمار جانباختگان را حدود ۲۳۰ نفر اعلام کرده بود.
رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی نیز با بیان آماری مشابه به نقل از پزشکی قانونی، گفته بود: ۴۶ نفر از شمار جانباختگان از «نیروهای عملکننده برای استقرار امنیت» بودهاند که از این میان ۶ نفرشان «مامور رسمی نظامی و امنیتی» هستند.
با این وجود بر اساس آنچه معاون اول دولت روحانی خبر داده است همهی جانباختگان آبان ۹۸ از معترضین بودهاند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، در بخشی از کتاب خاطرات خود دربارهی آبان ۹۸ نوشته است: «...وزیر بهداشت هم از فوت ۲۲۵ نفر از معترضین در بیمارستان ها خبر میداد»
