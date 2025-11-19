Wednesday, Nov 19, 2025

صفحه نخست » فریاد کوبنده یک منتقد: از نماز جماعت و تن‌فروشی در وطن تا کازینوگردی در بلاد کفر

tanforooshibanner.jpgوقتی می‌گفتند: حین نماز، تیر را از پای علی در آوردند تا نفهمد، باورش برام سخت بود، ولی الآن دیدم که از اون عجیب‌تر هم میشه:

میشه ملتی را به نماز مشغول کرد و کل دارایی‌اش را غارت کرد و نفهمد،

میشه فرزندان ملتی را در مسجد به رکوع و سجود واداشت و فرزندانِ خود را در کازینوهای بلاد کفر به شادی، لهو و لعِب فرستاد،

میشه داغ پیشانیِ نماز داشت و چفیه انداخت ولی قبله رو سمت کانادا کج کرد!

میشه از عدل علی گفت و‌ حقوق نجومی گرفت،

میشه خودت رو نوکر مردم معرفی کنی ولی در جای ارباب‌ها زندگی کنی...

خبرنامه گویا - در حالی که مقامات دولتی از "ارزش‌ها"، "عدالت" و "خدمت به مردم" سخن می‌گویند، شواهد میدانی و روایت‌های مردمی تصویر دیگری را نشان می‌دهد. فاصله‌ای عمیق میان گفتار رسمی و رفتار عملی شکل گرفته؛ فاصله‌ای که شهروندان آن را هر روز در زندگی اقتصادی، اجتماعی و حتی معنوی خود لمس می‌کنند. نتیجه این شکاف، بی‌اعتمادی رو‌به‌رشدی است که در جامعه جریان دارد و خود را در زبان ساده مردم چنین خلاصه می‌کند: حرف‌ها یک چیز است، زندگی واقعی چیز دیگر.

در حالی که مردم با مشکلات معیشتی، تورم و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند، بسیاری احساس می‌کنند سرگرم نگه داشته می‌شوند؛ سرگرم مراسم‌ها و شعارهایی که قرار است امید بدهد اما در عمل بر دارایی و امنیت اقتصادی‌شان سایه انداخته است. روایت‌هایی از انتقال ثروت‌ها، امتیازها و امکانات به حلقه‌های محدود قدرت، این حس را تقویت می‌کند که ملت مشغول دعاست، اما کسانی دیگر مشغول برداشت از سفره عمومی.

هم‌زمان گزارش‌هایی از دوگانگی رفتاری مسئولانی منتشر می‌شود که خانواده‌های مردم را به ساده‌زیستی، عبادت و قناعت تشویق می‌کنند، اما خانواده‌های خود را برای تحصیل، تفریح یا زندگی به کشورهایی می‌فرستند که در سخنرانی‌ها از آن‌ها به‌عنوان "بلاد غرب" یا "مهد فساد" یاد می‌شود. این تناقض آشکار، ذهنیت عمومی را نسبت به صداقت ادعاهای اخلاقی و مذهبی مسئولان زیر سؤال برده است.

در فضای چنین بی‌اعتمادی، مردم می‌بینند کسانی که مدعی پیروی از عدالت و ارزش‌های علوی‌اند، حقوق‌ها و امتیازهایی دریافت می‌کنند که با واقعیت زندگی شهروندان هیچ نسبتی ندارد. آن‌ها شاهدند کسانی که خود را نوکر مردم می‌نامند، در عمل در رفاه و جایگاه‌هایی زندگی می‌کنند که بیشتر شبیه زندگی اربابان است تا خادمان. نتیجه آن است که بسیاری از مردم احساس می‌کنند دستشان خالی مانده، در حالی که از آن‌ها انتظار می‌رود همچنان به سخنان تکراری دل خوش کنند.


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar19.jpg
چهره خندان همسر عباس عراقچی در بازارچه خیریه دیپلماتیک وزارت خارجه
goftar19-1.jpg
درآمد نجومی مجید واشقانی از مصاحبه با چهره های پرحاشیه لو رفت!
daily19.jpg
از دل‌شکستگی تا قدرت: سخنان سوفی گروآر درباره جاستین ترودو و کیتی پری
goftar19-2.jpg
حاشیه‌هایی از مراسم ترحیم خواهر احمدی‌نژاد
oholic19.jpg
آیا با پدر خود اختلاف دارید؟ شما زودتر پیر می شوید
daily19-1.jpg
کیت بلانشت از نقش سیاهی لشکر تا فتح هالیوود
daily18-1.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از زنده یاد خسرو شکیبایی بازیگر ایرانی
goftar18.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم کوروش با حضور مهناز افشار در تورنتو

از سایت های دیگر

آموزش امور جنسی؛‌ شش مدرسه در بلژیک به آتش‌کشیده شدند
زمان انتخاب، شاهزاده رضا پهلوی و رهبری دوران گذار
کاهش ۱۶ درصدی ابتلا به سرطان با این ۷ گام
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چند نوع عاشق وجود دارد؟
dw.jpg
بختک یا فلج خواب چیست؟
gtv.jpg
تصاویر کلکسیون شگفت انگیز ماشین های میلیون دلاری "کینگ چارلز"
onenews21.jpg
اولین کارناوال خیابانی در ایران در سال ۱۳۱۱
oholic18-1.jpg
اگر عروسک ترند لبوبو وارد استایل هنرمندان ایرانی میشد
daily17-1.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از سیامک سنجری روزنامه نگاری که به زندگی خود پایان داد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy