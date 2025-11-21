ایندیپندنت فارسی - تصاویری از پشت‌صحنه ویدیوی تبلیغاتی مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن، جمالی‌نژاد با دیوار سلام و احوالپرسی می‌کند.

در این ویدیوی تبلیغاتی، جمالی‌نژاد که با هل دادن یک دوچرخه در کنار خود، وانمود می‌کند که از دوچرخه برای رفت‌وآمد در شهر استفاده می‌کند، در حال گفتگو با مرد است.

در بخشی از این ویدیو، هنگامی که این دو نفر در حال عبور از یک راهرو هستند، دیده می‌شود که جمالی‌نژاد رو به دیوار، به شکلی که گویا شخصی از آن‌جا او را شناخته و به او سلام کرده است، سلام و احوالپرسی می‌کند. مردی که همراه استاندار اصفهان است نیز با این نمایش همراه شده و برای دیوار سر تکان می‌دهد.