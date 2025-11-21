قالیباف، رییس مجلس: به توان موشکی افتخار می‌کنیم اما قدرت اصلی ما، قلب مردم است

ایران اینترنشنال - محمدباقر قالیباف، رییس مجلس گفت: «توان موشکی مایه افتخار ماست، اما قدرت اصلی ما قلب‌های مردم است.» او ادامه داد: «نسل جوان ما و به‌ویژه جوانان بسیجی باید خود را برای آینده‌ای متفاوت و تحول‌آفرین آماده کنند تا بتوانند روش‌های ناکارآمد موجود را اصلاح کنند.»

او افزود: «با وجود ظرفیت‌های فراوان کشور، روش فعلی اداره امور، روش مطلوب و صحیحی نیست و نیازمند تحول جدی است.» او اضافه کرد: «ایجاد این تحول، مطالبه‌گری، تلاش، پویایی و حضور فعال نخبگان را می‌طلبد تا کارآمدی واقعی در ساختار حکمرانی شکل گیرد.»



