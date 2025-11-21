



هادی خرسندی - ویژه خبرنامه



سر مار کجاست؟

با اینهمه اطوار که در خامنه ای هست

جدّیش نگیرید که مادون ترامپ است

ملت به فغان آمده، دولت به زبونی ست

او ماندن خود را همه مدیون ترامپ است

بیمه ست و گارانتی شده با کارت طلائی*

آسوده ز پروای شبیخون ترامپ است

«بی بی» به عبث زوم کند روی سر مار

آن هم سر آن مار که در کون ترامپ است

*بیمه کارت طلائي - این نوع بیمه در «ایران خودرو» عندالمطالبه شامل این خدمات میشود. به نظر میرسد پوشش بیمه «ترامپ خودران» عندالمذاکره بسی بیش از اینها باشد:

تعمیرات، سرویس دوره‌ای، پوشش خسارات، امدادرسانی سیار، تعویض قطعات، یدک کشی، باتری به باتری، خسارات جانبی، حوادث، تصادفات، سرقت، آتش سوزی، صافکاری، پنچرگیری، باز کردن درهای قفل شده ...!

