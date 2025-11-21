هادی خرسندی - ویژه خبرنامه
سر مار کجاست؟
.
با اینهمه اطوار که در خامنه ای هست
جدّیش نگیرید که مادون ترامپ است
.
ملت به فغان آمده، دولت به زبونی ست
او ماندن خود را همه مدیون ترامپ است
.
بیمه ست و گارانتی شده با کارت طلائی*
آسوده ز پروای شبیخون ترامپ است
.
«بی بی» به عبث زوم کند روی سر مار
آن هم سر آن مار که در کون ترامپ است
-------------------------------------
*بیمه کارت طلائي - این نوع بیمه در «ایران خودرو» عندالمطالبه شامل این خدمات میشود. به نظر میرسد پوشش بیمه «ترامپ خودران» عندالمذاکره بسی بیش از اینها باشد:
تعمیرات، سرویس دورهای، پوشش خسارات، امدادرسانی سیار، تعویض قطعات، یدک کشی، باتری به باتری، خسارات جانبی، حوادث، تصادفات، سرقت، آتش سوزی، صافکاری، پنچرگیری، باز کردن درهای قفل شده ...!