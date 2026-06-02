توانا - کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، شمار زیادی از فرماندهان ارشد نظامی و چهرههای اصلی ساختار قدرت در یک سال گذشته، در کنار تکرار ادعای "پیروزی در جنگ"، به یکی از سوژههای طنز کاربران در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
کاربران با انتشار ویدئوها و نوشتههای کنایهآمیز میپرسند: اگر از دست رفتن رهبر، فرماندهان نظامی و بخش مهمی از ساختار فرماندهی نشانه پیروزی است، پس شکست دقیقا چه شکل و تعریفی دارد؟!
پیروزی به سبک جمهوری اسلامی؛ دستمایه طنز کاربران-- TavaanaTech تواناتک (@TavaanaTech) June 2, 2026
🔹کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، شمار زیادی از فرماندهان ارشد نظامی و چهرههای اصلی ساختار قدرت در یک سال گذشته، در کنار تکرار ادعای "پیروزی در جنگ"، به یکی از سوژههای طنز کاربران در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
کاربران با... pic.twitter.com/ZVWpzNdplB
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