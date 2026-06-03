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صفحه نخست » قیمت دلار به سقف ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد؟

33--333.jpgکیهان لندن :

- قیمت ارز در بازار ایران در روزهای گذشته با کاهش قابل توجهی روبرو شده و قیمت هر دلار آمریکا بعد از مدتها به کانال ۱۷۴ هزار تومانی وارد شده است اما کارشناسان این روند را موقتی ارزیابی می‌کنند.

- بسیاری از تحلیلگران روند کاهش قیمت‌ها در بازار ارز ایران را، به‌ویژه در صورت حاصل نشدن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، ادامه‌دار ارزیابی نمی‌کنند بلکه معتقدند قیمت ارز در صورت تداوم شرایط «نه جنگ، نه صلح» یا بدتر شدن روابط‌های خارجی جمهوری اسلامی یا ازسرگیری حملات نظامی افزایش خواهد یافت.

- آلبرت بغزیان اقتصاددان:‌ اگر اینترنت به شرایط عادی بازگردد و کسب‌وکار‌ها ارتباطات خود را از سر بگیرند و همچنین واردات از مبادی جایگزین امارات انجام شود، تقاضا برای ارز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، با وجود محدودیت منابع ارزی، نرخ ارز مستعد افزایش خواهد بود.

- آلبرت بغزیان: در حال حاضر برخی کالا‌ها بر اساس نرخی قیمت‌گذاری می‌شوند که واردکننده‌ها با آن خرید انجام می‌دهند؛ این نرخ در برخی موارد معادل دلار بالای ۲۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

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