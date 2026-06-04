Thursday, Jun 4, 2026

صفحه نخست » از چینی تا آلمانی، مداحی شش زبانه

madahi.jpgرضا هلالی، مداح حکومتی به همراه یک گروه سرد، ویدیویی از مداحی به شش زبان فارسی، عربی، ترکی، اسپانیایی، آلمانی و چینی منتشر کرده است.

این ویدیو به نام «یک جهان علی» به‌مناسبت عید غدیر در رسانه‌های حکومتی پیام‌رسان‌های داخلی منتشر شده است.

مداحی هلالی به زبان‌های مختلف و به‌خصوص چینی، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.

***

مطلب بعدی...
an.jpg
صحبت‌های احمدی‌نژاد در پاسخ به شایعه ترورش

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar29-1.jpg
از عکس با بهروز وثوقی تا کمر خم شدن برای دختر سلیمانی، پرواز همای کیست؟
daily4-2.jpg
اطلاعات خانوادگی درباره جمشید قمی که دستگیر شد
one4.jpg
احمد زیدآبادی در کنار دوستانش
oholic4.jpg
رسم و رسوم عجیب بخت گشایی
daily4-1.jpg
افشای راز دختر جنیفر لوپز در جشن فارغ التحصیلی از دبیرستان
goftar30.jpg
تصاویری از زندگی خصوصی نریمان حامد پسر فاطمه معتمدآریا در امریکا
daily3-1.jpg
تصاویر جنجالی منتسب به اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف
goftar3.jpg
از کودکی پرچالش تا چهره برنامه‌های طنز آنلاین؛ امیرحسین قیاسی کیست

از سایت های دیگر

شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس
نازیسم به سبک ایرانی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
دلایل تاریخی جانبداری دموکرات‌های آمریکا از جمهوری اسلامی
janjal.jpg
این زن ایرانی‌تبار با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ۳ میلیارد دلار سود کرد
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
tv3.jpg
لباس صابر ابر در یک نمایشگاه خبرساز شد
one3-1.jpg
کافه گردی به سبک اینفلوئنسرهای حکومتی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy