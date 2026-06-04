رضا هلالی، مداح حکومتی به همراه یک گروه سرد، ویدیویی از مداحی به شش زبان فارسی، عربی، ترکی، اسپانیایی، آلمانی و چینی منتشر کرده است.
این ویدیو به نام «یک جهان علی» بهمناسبت عید غدیر در رسانههای حکومتی پیامرسانهای داخلی منتشر شده است.
مداحی هلالی به زبانهای مختلف و بهخصوص چینی، واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را برانگیخته است.
رضا هلالی، مداح حکومتی به همراه یک گروه سرد، ویدیویی از مداحی به شش زبان فارسی، عربی، ترکی، اسپانیایی، آلمانی و چینی منتشر کرده است.-- independentpersian (@indypersian) June 4, 2026
این ویدیو به نام «یک جهان علی» بهمناسبت عید غدیر در رسانههای حکومتی پیامرسانهای داخلی منتشر شده است.
مداحی هلالی به زبانهای مختلف و بهخصوص... pic.twitter.com/Yfo8HLJPHq
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