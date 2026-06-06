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صفحه نخست » یک مدرسه دیگر در کنار پایگاه نظامی، تصویری جنجالی از اسفراین

مدرسه چند متر آن‌سوتر از ورودی سپاه

دبیرستان غیر دولتی کوثر در کنار پایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اسفراین

sep.jpgخبرنامه گویا - پس از کشته‌شدن شمار زیادی از دانش‌آموزان در میناب در جریان درگیری‌های اخیر، توجه‌ها بار دیگر به موضوع استقرار مدارس در مجاورت مراکز نظامی جمهوری اسلامی جلب شده است.، انتشار تصاویر تازه بار دیگر توجه‌ها را به موضوع استقرار مراکز آموزشی در مجاورت تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی جلب کرده است. یکی از این تصاویر، دبیرستان غیردولتی کوثر را در کنار پایگاه سپاه پاسداران و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اسفراین نشان می‌دهد؛ تصویری که در آن ساختمان مدرسه با نقاشی‌های کودکانه و تابلوهای آموزشی، تنها چند متر با ورودی یک مجموعه نظامی سپاه فاصله دارد.

همجواری مکرر مدارس، مناطق مسکونی و مراکز غیرنظامی با پایگاه‌های سپاه پاسداران، نشان‌دهنده الگویی است که در آن شهروندان عادی و در بسیاری موارد کودکان، عملاً به سپر انسانی برای تأسیسات نظامی تبدیل می‌شوند. تکرار چنین مواردی در نقاط مختلف کشور، پرسش‌های جدی درباره اولویت‌دادن به حفاظت از مراکز نظامی بر امنیت و جان غیرنظامیان ایجاد کرده است.

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