ایران اینترنشنال - روز چهارشنبه، پس از ساعت ۳ بامداد و همزمان با حملات ایالات متحده، در برنامه بخش خبر بامدادی صداوسیمای جمهوری اسلامی و هنگام پخش اخبار اقتصادی، برای مدت کوتاهی تصاویری از یک انفجار هستهای پخش شد.
عبارت «تسلیت بندرعباس» نیز در این تصاویر دیده میشد. هنوز دلیلی برای پخش چنین تصاویری از سوی صداوسیما اعلام نشده است.
روز چهارشنبه، پس از ساعت ۳ بامداد و همزمان با حملات ایالات متحده، در برنامه بخش خبر بامدادی صداوسیمای جمهوری اسلامی و هنگام پخش اخبار اقتصادی، برای مدت کوتاهی تصاویری از یک انفجار هستهای پخش شد. عبارت «تسلیت بندرعباس» نیز در این تصاویر دیده میشد. هنوز دلیلی برای پخش چنین... pic.twitter.com/R1YmdzRG13-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) June 10, 2026
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