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صفحه نخست » تأیید ارتش اسرائیل: آسیب به پایگاه هوایی «رامات دیوید» در حمله موشکی جمهوری اسلامی

sattelite.jpgخبرنامه گویا - ارتش اسرائیل تأیید کرد که در جریان شلیک موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به اسرائیل در اوایل این هفته، به پایگاه هوایی «رامات دیوید» متعلق به نیروی هوایی اسرائیل خساراتی وارد شده است.

روز گذشته، تصاویر ماهواره‌ای با وضوح پایین نشان می‌داد که ظاهراً ساختمانی انبارمانند در این پایگاه مورد اصابت قرار گرفته است.

نیروی هوایی اسرائیل همچنان در حال بررسی علت این آسیب است، اما یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که خسارت واردشده احتمالاً ناشی از سقوط بقایای یک موشک بالستیک ایرانی پس از رهگیری بوده و نه در نتیجه اصابت مستقیم موشک به هدف.

به گفته ارتش اسرائیل، هیچ‌یک از تجهیزات پایگاه آسیب ندیده، هیچ فردی مجروح نشده و عملکرد عملیاتی پایگاه هوایی نیز دچار اختلال نشده است.

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